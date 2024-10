Storchi, svelato il nuovo look. Teatro pronto per la stagione. Restauro da oltre 600mila euro

Sonoormai conclusi gli interventi di miglioramento e qualificazione al Teatro Storchi che aprirà la stagione il 17 ottobre con ‘Il Risveglio’ di Pippo Delbono. Sabato 5 ottobre, invece, dalle 10 alle 19, il teatro aprirà le porte al pubblico, offrendo visite guidate al nuovo allestimento della sala. Per tutta la giornata, il personale di Ert sarà a disposizione dei visitatori per illustrare gli interventi realizzati.

Il costo complessivo dei lavori ammonta a 626 mila euro, finanziato per l’80% dalla Regione Emilia-Romagna e per il restante 20% dal Comune. L’intervento, approvato dalla Soprintendenza, ha incluso la sostituzione delle sedute in platea, il restauro e il trattamento del pavimento in legno, l’installazione di un nuovo sistema di videosorveglianza e antintrusione, e il potenziamento dell’impianto di diffusione sonora. Restano da completare solo alcune lavorazioni minori che, come ha fatto sapere il Comune, non impatteranno sull’utilizzo del teatro nelle prossime settimane.

"Dall’inizio di questa consiliatura – illustra Giulio Guerzoni, assessore ai Lavori pubblici del Comune – non abbiamo mai riscontrato criticità rispetto agli interventi in programma allo Storchi, perché c’è stata fin da subito una proficua collaborazione tra chi si occupava dei lavori e chi vive e fa vivere questo meraviglioso teatro. Adesso che i lavori sono pressoché terminati, penso che la qualità di quanto è stato realizzato sia sotto gli occhi di tutti". Tra i vari cambiamenti, il più evidente riguarda la trasformazione della platea. La disposizione delle poltrone è stata modificata, lasciando spazio a corridoi laterali che hanno sostituito quello centrale allo scopo di migliorare la fruibilità delle vie d’esodo, la visibilità del palcoscenico e l’acustica in sala.

"La disposizione delle poltrone nella nuova sala – chiarisce Valter Malosti, direttore di Ert – è stata studiata per migliorare la visibilità e permette, come avviene in diversi prestigiosi teatri europei, di utilizzare i posti più belli, ovvero quelli centrali. Siamo molto curiosi di vedere cosa penseranno i cittadini del nuovo assetto della sala".

La rinnovata distribuzione delle poltrone e la maggior distanza tra le sedute garantiscono un accesso facilitato alle persone con disabilità. Inoltre, la presenza di poltrone singole lungo i corridoi laterali, consente il loro smontaggio per l’eventuale posizionamento di carrozzine accanto all’accompagnatore, fino a un totale di 34 posti.

"Durante questi mesi – sottolinea l’assessore Andrea Bortolamasi – è stato svolto un lavoro di concerto con Ert per progettare interventi adeguati per un teatro così prestigioso. Uno su tutti l’accessibilità per le persone con disabilità: siamo molto attenti al tema della rimozione delle barriere architettoniche, soprattutto nei luoghi e negli spazi della cultura". Dopo tanti lavori, un buon auspicio per la nuova stagione teatrale. "La speranza – conclude il presidente di Ert, Giuliano Barbolini – è che il pubblico e i cittadini che sono affezionati allo Storchi siano ancora più contenti di venire qui".