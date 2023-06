’Storia di Ondina’, la favola per stringere un’alleanza con l’acqua

’Storia di Ondina’, una favola di parole, immagini e passi di danza, che narra di mulini, di acqua e ci ricorda la forza della natura. È lo spettacolo in programma il 1# luglio alle 21.30 in piazzale Curiel a Castelfranco nell’ambito di Aquae2023, un progetto che Proloco Castelfranco Emilia ha ideato per regalare alla sua città un momento di bellezza e di riflessione sull’acqua. "La manifestazione si propone come una rassegna di eventi mirata alla divulgazione culturale, alla sensibilizzazione sociale e alla promozione del territorio della Città di Castelfranco Emilia".

Il progetto è organizzato in collaborazione con Kinesfera Art ETS e Associazione Teatrale Piccole Luci Onlus, con il sostegno di Fondazione di Modena e il patrocinio del Comune di Castelfranco Emilia. "L’acqua – rimarcano gli organizzatori – è il passato, il presente e il futuro, del nostro territorio e della nostra storia. Siamo fatti d’acqua, viviamo di acqua, anche quando manca. Sempre di più ci rendiamo conto della forza incontenibile che è e che ha. A spese nostre, delle cose che possediamo e delle vite che conduciamo. E invece dobbiamo imparare a proteggerla, con ogni sforzo impegnarci per salvaguardarla e adeguare noi stessi alle sue necessità e a quelle del pianeta. Basta procrastinare. Bisogna agire. Adesso. Ognuno con le proprie competenze e possibilità".