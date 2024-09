Storica Torre dell’Acquedotto finalmente restituita alla città

Inaugurata, ieri a Formigine, la storica Torre dell’Acquedotto oggetto di un ambizioso restauro che la restituisce alla città grazie ad un investimento di oltre un milione di euro finanziati dal PNRR. Costruita a metà degli anni Trenta, la torre è strutturata su sei livelli fuori terra per un altezza di 36 metri.

Al suo interno, oltre al serbatoio dell’acqua posto all’ultimo piano, gli ambienti presenti ai cinque livelli sottostanti sono collegati da una scenografica scala elicoidale, visibile dall’esterno. Alla fine della seconda guerra mondiale i vani della torre dell’acquedotto furono destinati ad abitazione provvisoria per i custodi, che vi abitarono fino al 1968 ma dagli anni Ottanta la Torre fu chiusa al pubblico. Oltre alla Torre, oggetto di restauro anche il parco circostante, riaperto in parte ieri e destinato ad ulteriori restauri che preludono alla sua riapertura totale. "Siamo vicini al castello, al cuore del paese – ha detto il sindaco Elisa Parenti prima del taglio del nastro – e questa apertura rappresenta il primo recupero di un’area importante per la città. La torre dell’acquedotto è stata anche per tante generazioni il luogo in cui vedere Formigine e i dintorni dall’alto. Una metafora della necessità di alzarsi sopra la quotidianità, guardare più lontano per vedere le cose importanti".

Il progetto di recupero si è concretizzato anche nell’intervento illuminotecnico, che enfatizza atmosfere e giochi d’acqua delle fontane che decorano il parco circostante la Torre.

s.f.