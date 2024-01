Storico presepe vivente. Oltre 300 figuranti ‘scortano’ i re Magi tra la folla che applaude

Circa tremila persone sabato sera hanno assistito, sotto una pioggerella insistente, alla seconda rappresentazione del presepe vivente di Fiumalbo. Il maltempo non ha fermato né la rievocazione degli antichi mestieri nelle 48 postazioni ubicate nei pittoreschi angoli paesani, né il corteo per l’adorazione del Bambino nella Capanna, con tre veri cammelli al seguito dei Re Magi. "Un successo non scontato – commenta il sindaco Alessio Nizzi – sia per l’azzardo di sfidare il maltempo che per l’impegno necessario alla realizzazione che ha coinvolto oltre 300 persone su una popolazione di un migliaio di residenti. Uno dei motivi di maggior soddisfazione è stata la entusiasta partecipazione delle nuove generazioni: adolescenti e giovani del paese che si sono impegnati attivamente nei vari quadri, garantendo un passaggio generazionale per dare continuità all’iniziativa. Un grande ringraziamento a loro ed a tutti coloro che hanno contributo in vario modo alla riuscita della manifestazione".

E per assicurare ancora maggiore futura continuità, è stata iniziata una collaborazione con figuranti di antichi mestieri del presepe vivente di Fanano, anch’esso biennale ma ad anni alterni sfalsati con Fiumalbo, così che ogni Natale il nostro Appennino potrà avere una manifestazione di grande livello e di grande richiamo turistico. Intanto incoraggiano i positivi commenti all’edizione fiumalbina di quest’anno, la cui seconda rappresentazione ha avuto ancor maggior risalto della prima. Suggestivo l’arrivo della Sacra Famiglia alla Capanna della Natività, con la Madonna (interpretata da Lisa Brugioni) a dorso d’asinello, con accanto un perfetto san Giuseppe (Renzo Nizzi uno degli ultimi pastori appenninici, veterano del ruolo), col piccolo Gesù Bambino interpretato da Giacomo Michelini.

"Una grande emozione – hanno detto i principali intrepreti – davvero un onore interpretare questi ruoli".

Sentimento condiviso dai 280 figuranti, tra cui il sindaco Alessio Nizzi nei panni storici del funzionario romano addetto al censimento di Betlemme, e dai Tre Re Magi che hanno sfilato con un imponente corteo con tre veri cammelli, meritandosi tutti lunghi applausi al termine. Positiva la decisione di riportare la Capanna nella piazza Jolanda ai piedi dell’abete natalizio radicato di 35 metri, ritenuto il più alto d’Europa. "E’ significativo – conclude il sindaco Nizzi – che ogni due anni l’intera nostra Comunità si riunisca in modo concorde per far rivivere la tradizione del Presepe Vivente, organizzato dal Comune con la collaborazione dell’associazione Fiumalbo Città d’Arte, per mostrare con orgoglio le proprie origini attraverso la rappresentazione degli antichi mestieri che compivano i nostri nonni e di cui nell’epoca moderna si stanno perdendo le tracce".

