Storico tifoso del Carpi stroncato da un malore

Ha destato grande cordoglio a Carpi l’improvvisa scomparsa di Francesco Galvano, tifoso del Carpi calcio e fra i fondatori del club "Quelli del Camper biancorosso", stroncato sabato notte da un malore nella sua casa, dove abitava da solo dopo la separazione dalla moglie Natasha. Siciliano di Porto Empedocle (Agrigento), Galvano avrebbe compiuto 63 anni ad agosto e da oltre 30 si era trasferito a Carpi dove aveva lavorato nel settore alimentare. La sua grande passione era il calcio, col tifo per il Milan e soprattutto per il suo Carpi, che in questi ultimi 15 anni ha seguito in giro per tutta Italia con gli amici del Camper, non perdendosi nemmeno un allenamento. Era "specializzato" nelle statistiche degli arbitri, di cui conosceva ogni precedente coi biancorossi. "Ci eravamo conosciuti nel 2013 – racconta Galasso "Ciccio" Tirelli – e insieme a Marco Bertacchini avevamo fondato il club. Abbiamo visto insieme oltre 300 partite dei biancorossi e vissuto un centinaio di trasferte. Nonostante le sue difficoltà (aveva perso una gamba, ndr), Francesco affrontava anche viaggi da oltre 20 ore, tutto per il Carpi".

d.s.