Storie che si intrecciano E’ il Festival del Racconto

Un racconto implica sempre una relazione - fra chi scrive e chi legge, chi parla e chi ascolta. Un racconto allarga i mondi interiori: le storie si ricevono, si trasmettono, si trasformano. Non a caso può assumere infinite forme: può durare una notte intera o consumarsi in un istante, essere pubblico o segreto, scritto o orale, procedere per suoni o per immagini. Dall’1 all’8 ottobre a Carpi e nei vicini comuni di Campogalliano, Novi di Modena, Soliera la Festa del Racconto mette in moto tante storie, in tante forme diverse, sapendo che qualsiasi strada imbocchi, un bel racconto arriva sempre a destinazione.

"Esplorare mondi, intrecciare storie" è la dichiarazione d’intenti della XVIII edizione della Festa, con la direzione scientifica di Sonia Folin, che coinvolge grandi nomi italiani e internazionali della cultura, tra cui Catherine Dunne, Irene Vallejo, Viola Ardone, Roberto Saviano, Pablo Trincia, Vinicio Capossela, Neri Marcorè, Paolo Nori, Cecilia Sala, Francesco Piccolo, Antonio Manzini, Annalena Benini e molti altri; oltre 50 eventi che vedono occasioni di incontro e approfondimento critico, che si allargano verso l’ambito artistico e coinvolgono le giovani generazioni con una serie di iniziative appositamente pensate per loro. Obiettivo di questa edizione è anche radicare ulteriormente il festival al territorio: così la Festa entra nei cortili, palazzi e monumenti di Carpi, animandoli con piccoli eventi letterari e spettacoli.

Numerosi quindi gli appuntamenti, tra cui il reading letterario con Fabio Stassi e Neri Marcoré ispirato a “Notturno francese”, l’incontro con Giuseppe Culicchia, cue inaugura la Festa del Racconto a Soliera con “La bambina che non doveva piangere”, o Marco Balzano e Vinicio Capossela che sembrano guardare nella stessa direzione: nella conversazione "Le parole sono urgenti (e importanti)": affabulano e raccontano annodando immaginazione e poesia.

“Il giudizio universale” è un reading a due voci con Antonio Manzini e Tullio Sorrentino che portano in scena un racconto inedito che ha come protagonista il cinico, sarcastico e amatissimo vicequestore Rocco Schiavone. Emblematica è la lezione di Roberto Saviano che apre il programma carpigiano della Festa del Racconto "La scelta del coraggio. Racconto dunque resisto": raccontare è, da sempre, una forma di resistenza, un antidoto al male; solo attraverso la condivisione e la testimonianza si afferma la verità.