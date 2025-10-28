Malamovida, il ritorno

Gilberto Dondi
Malamovida, il ritorno
Modena
Cronaca
28 ott 2025
GIULIANO PASQUESI
Cronaca
Storie di emigrati in una mostra

Pavullo, l’esposizione verrà aperta al pubblico all’aeroporto Paolucci

Per approfondire:

Giovedì alle 16 presso l’aeroporto Paolucci di Pavullo verrà inaugurata la mostra "La salvaguardia delle diversità culturali: l’emigrazione dall’Appennino Modenese negli Stati Uniti e in Cile". L’esposizione sarà visitabile sino al 30 novembre.

Nel quadro delle celebrazioni per gli 850 anni dell’Università di Modena e Reggio Emilia, il dipartimento di Giurisprudenza di Unimore e la Società Scientifica, Letteraria ed Artistica del Frignano "Lo Scoltenna" presentano questa esposizione offrendo a scolaresche, famiglie e cittadini un percorso di scoperta tra storia, identità e memoria collettiva.

La mostra nasce come esito di un ampio progetto che, nel corso di due anni, ha coinvolto oltre 150 studenti e studentesse delle scuole della montagna e della provincia di Modena, insieme ai loro insegnanti e alle famiglie.

Guidati da docenti del dipartimento di Giurisprudenza e da esperti del settore, i giovani hanno indagato l’esperienza migratoria dei loro antenati verso gli Stati Uniti e il Cile — un fenomeno che, dalla seconda metà dell’Ottocento fino al secondo dopoguerra, ha profondamente segnato la storia dell’Appennino modenese.

In quegli anni migliaia di persone, spinte dalla povertà, dalla mancanza di opportunità o dal desiderio di un futuro migliore, lasciarono i loro paesi per cercare fortuna oltreoceano.

g.p.

