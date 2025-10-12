Storie di merito e innovazione: "C’è un patrimonio culturale di accoglienza e inclusione"

Innovazione tecnologica, cucina, creatività e ambiente. Sono stati questi, tra i tanti, i temi principali toccati in occasione di S.E.M.I. 2025 – Storie di Eccellenza, Merito e Innovazione –, appuntamento promosso da ‘Cultura Italiae’ e dedicato al valore della cultura come guida per il futuro, che quest’anno ha fatto tappa a Modena. Nel primo giorno della rassegna, ieri mattina, il Teatro Storchi ha ospitato una riflessione collettiva dedicata a "Intelligenza culturale, eccellenza italiana e umanesimo tecnologico". Filo conduttore dell’iniziativa è stata la pace. Sul palco si sono alternate voci autorevoli della cultura, delle istituzioni, dell’economia e dell’impresa, tra cui il ministro della Difesa Guido Crosetto.

"È positivo – le parole di Crosetto – poter parlare finalmente anche di speranza: una speranza che va coltivata, difesa e curata ogni giorno. Ogni volta che si prospetta una tregua alla violenza e si apre un varco umanitario, come quello di Rafah, si riaccende una possibilità di vita, di dialogo e di pace. In questo percorso l’Italia c’è. Nelle crisi internazionali abbiamo una funzione che spesso non riconosciamo a sufficienza: un patrimonio culturale fatto di accoglienza, inclusione e capacità relazionale. Le Forze Armate italiane sono richieste nel mondo non solo per la loro professionalità, ma anche e soprattutto per la loro umanità: spesso, infatti, la divisa viene percepita come una figura che tende a prevaricare o a usare la forza; vedere, invece, le forze armate che allungano la mano in segno di solidarietà spiazza qualunque interlocutore". Crosetto ha parlato anche delle prospettive future dell’Europa. "La sfida tecnologica già in atto tra Stati Uniti e Cina – prosegue Crosetto – tenderà a dividere il mondo in due. È una deriva che, a mio avviso, non dobbiamo accettare, affinché questa competizione non si trasformi in uno scontro tra blocchi contrapposti. Serve una forza economica forte che sappia opporsi a questa logica, e soltanto l’Europa avrebbe le carte in regola per farlo. Tuttavia, oggi l’Europa, al di là dell’apparato condiviso fatto di regole e burocrazia, manca di una visione comune. Ciò che dobbiamo fare nei prossimi anni, se vogliamo sopravvivere, è abbattere muri e barriere specialmente nel campo della ricerca, della tecnologia, dell’acquisizione dei materiali e della difesa. L’Europa deve essere in grado di unire le proprie forze: da soli, infatti, siamo troppo piccoli per affrontare le sfide globali che ci attendono".

Durante la mattinata è avvenuta anche la consegna dei Premi ’Presidi Culturali Italiani 2025’ a figure che con la loro opera hanno intrecciato cultura, innovazione e responsabilità sociale. Tra i premiati, Stefano Boeri, Massimo Bottura, Giampiero Massolo, Roberto Burioni, Marialina Marcucci e Giancarlo Giannini. "Guardo con fiducia al 10 dicembre – sottolinea lo chef Bottura – quando a Nuova Delhi l’Unesco voterà la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell’umanità. Oltre al prestigio, si tratta di un passaggio decisivo: dopo questa riconoscenza, la lotta contro l’italian sounding’ sarà molto più semplice".

L’architetto Stefano Boeri è stato premiato per la capacità di trasformare progetti architettonici in esperienze culturali, con particolare riferimento al Bosco Verticale. "Quest’idea che ha dato vita a una serie di progetti – spiega Boeri – è nata dall’ossessione di trovare una nuova armonia tra architettura e natura vivente, diversa da quella a cui siamo abituati nelle città, dove la natura è spesso confinata nei parchi o addirittura espulsa all’esterno". "Il bilancio dell’iniziativa – conclude il presidente di Cultura Italiae, Angelo Argento – è estremamente positivo: a Modena ci siamo sentiti accolti. Grazie all’atmosfera che si respira, alla qualità del cibo e alla gentilezza delle persone che si incontrano, chi arriva qui si sente parte di una grande comunità".