Storie e personaggi, torna l’inserto sulla città

Samah ha 19 anni, Selmi due di meno e sono fratelli nella vita e nello sport. Sono loro i protagonisti della storia di ‘copertina’ di ‘Carpi da Vivere’, l’inserto mensile di 16 pagine dedicato alla città che uscirà martedì con Il Resto del Carlino. Quella dei fratelli Haj Frej, nati in Sicilia da genitori tunisini, ma ormai emiliani di adozione, è una storia di talento, passione e sacrifici, col sogno di diventare professionisti nella pallamano. Nella Pallamano Carpi, che va a caccia della seconda salvezza di fila in Serie A Gold, la porta è infatti affidata ai due fratelli Samah e Selmi, un unicum nell’handball italiano, fratelli con un futuro da predestinati. Un destino di successo scritto nel suo Dna è anche quello del personaggio carpigiano del mese, il fotografo di moda di fama internazionale Luciano Pergreffi, che racconta la sua storia, dalla prima macchina fotografica regalatagli dal papà fotografo, per scalare le vette con le più prestigiose maison. Il viaggio nel quartiere sarà tra i commercianti di via Ugo da Carpi, tra tradizione, innovazione e continuità. Tre parole che hanno ispirano i titolari del colorificio ‘Puro Chrome’, Andrea Fieni e Pasquale Giuliano, che da giovedì hanno acquisito una ‘bottega storica’ di Carpi: la ‘Casa del Colore’, con il doppio ingresso su via Nicolò Biondo e su viale Carducci, aperta nel 1932 da Sereno Bulgarelli. Tramandato al figlio Sergio e poi alla nipote Silvia, il colorificio più antico di Carpi era destinato a chiudere i battenti, portando via con sè una quasi centenaria storia della nostra città, ma grazie ad Andrea e Pasquale, la tradizione continua e già ieri mattina, insieme a Riccardo Bellelli, studente universitario di Belle Arti, erano dietro il bancone della ‘Casa del Colore’ a servire i clienti.

"Questo negozio ha fatto la storia di Carpi - raccontano i neo titolari - abbiamo deciso di rilevarlo evitando così che venisse chiuso". A fare da trait d’union tra il ‘passato’ e il ‘presente’ c’è Valerio Giovanardi, da quasi 40 anni dipendente della ‘Casa del Colore’: "Il negozio è stato aperto, con la licenza di ‘Mesticheria’ nel 1932 in viale Cavallotti, poi si è spostato in piazza Garibaldi, poi in corso Alberto Pio ed infine negli anni Novanta ci siamo trasferiti qui. I figli della signora Silvia hanno intrapreso altri mestieri e io da solo non sarei riuscito a portare avanti l’attività. Io resterò qui a lavorare ancora alcuni anni, fino alla pensione, in una sinergia positiva tra esperienza e innovazione, al servizio del cliente". Associazionismo protagonista con la Casa del Volontariato, in cui ha sede una sessantina di enti, e sui progetti sostenuti in quattordici anni. Spazio ai giovani con ‘Impresa in Azione’, l’attività imprenditoriale realizzata in forma didattica dagli studenti dell’istituto superiore Meucci, che quest’anno, sempre guidati dal professor Smerieri, si dedicano al mercatino del riuso. Per restare in tema di aziende, la mission della cantina Bassoli, che da cinque generazioni coltiva l’arte del vino, è quella di portare un pezzo di Emilia nel mondo, mentre quella dell’agriturismo Rosso di Sera è fare riscoprire ai clienti i buoni sapori di una volta. Infine, gli istituti culturali cittadini sono pronti a ospitare ‘La fabbrica dei disegni’, il progetto pensato per Carpi da Hervé Tullet, disegnatore francese che coinvolgerà grandi e piccini nella produzione di un’opera partecipativa.

Maria Silvia Cabri