Storie vissute, musica ed emozioni I sogni ancora in volo di Ranieri

Il meglio del repertorio amato dal pubblico, ma anche inediti scritta per lui da alcuni grandi cantautori italiani.

’Tutti i sogni ancora in volo’ è il titolo di un libro di Massimo Ranieri pubblicato nel 2021: poi diventato un disco, quindi uno spettacolo teatrale di enorme successo e poi televisivo con due puntate su Rai1. Lo show è ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri. È in programma domani alle 21 al teatro Storchi dopo essere stato presentato anche a maggio.

Dopo più di 800 repliche di ’Sogno o son desto’ ecco un’ altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti. Tra le tante canzoni ci sarà anche il brano vincitore del Premio della Critica a Sanremo 2022, ’Lettera di là dal mare’.

Uno spettacolo intimo come dice lo stesso Ranieri: "Racconto gli stati d’animo legati all’amore

che nasce, che esplode, che cresce, che finisce... Ma è un varietà, e ci sarà anche tanta musica: ripercorro la mia vita dal debutto nel lontano 1964 a 12 anni e mezzo, quando misi piede per la prima volta su un palcoscenico, via via fino a oggi. Da Gianni Rock (era il mio primo nome d’arte) a Massimo Ranieri, attraverso i miei successi di sempre e le canzoni del nuovo disco".

Ascolteremo anche bellissimi inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i

quali: Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri, canzoni che

fanno parte del suo nuovo Album, che ha lo stesso titolo dello spettacolo, e porta la firma della produzione musicale di Gino Vannelli.

Lo spettacolo si veste di una nuova scenografia, l’organizzazione generale è del producer Marco De Antoniis, con una band di musicisti inedita dove possiamo trovare al pianoforte Seby Burgio, alle tastiere e voce: Giovanna Perna, al basso Pierpaolo Ranieri, alla batteria Luca Troll, percussioni di Arnaldo Vacca, alle chitarre Andrea Pistilli e Tony Puja, violino e voce: Valentina Pinto e ai fiati troviamo il sax di Max Filosi e la voce e il sax di Cristiana Polegri.

Secondo AroundEventi Ranieri "in 120 minuti e forse più da tutto sé stesso senza soste, accompagna il pubblico, ordinato e attento, attraverso aneddoti e vita vissuta, facendolo entrare dalla porta principale e il pubblico con educazione capendo di avere un grande privilegio, lo affianca, lo incita partecipando in punta di piedi ai piccoli episodi che Massimo elargisce".

