Strada Cadiane, la coop MonteRè: "Tar, preoccupante stop ai lavori. Fondi per migliorare la viabilità"

L’ampliamento è indispensabile per garantire la trasformazione delle prugne provenienti dai nuovi frutteti dei soci, oltre 100 ettari messi a dimora negli ultimi anni e che entreranno in piena produzione dal 2026. La Cooperativa Modenese Essiccazione Frutta – MonteRé esprime forte preoccupazione per la recente sentenza del TAR che ha annullato il permesso a costruire emesso dal Comune di Modena relativo al nuovo stabilimento, previsto come ampliamento dell’attuale sede produttiva.

La vicenda prende le mosse dalla protesta dei residenti di via Cadiane spaventati dalle possibili complicazioni della viabilità già critica e dal via vai dei tir. "Senza una struttura adeguata fanno presente dalla MonteRè – la cooperativa rischia di non avere la capacità necessaria per lavorare e conservare queste produzioni, mettendo in difficoltà una filiera agricola che rappresenta un’eccellenza del territorio modenese. Il nuovo stabilimento, sottolinea Alberto Mario Levi, presidente di MonteRé, "è un progetto strategico per dare continuità a una filiera virtuosa che unisce qualità agricola, innovazione e sostenibilità. Non si tratta soltanto di produrre di più, ma di farlo meglio: con processi rispettosi dell’ambiente e con frutteti che, oltre a fornire materia prima di eccellenza, contribuiscono ad assorbire CO2 e a migliorare la qualità dell’aria".

La cooperativa MonteRé ricorda di essere stata "la prima realtà italiana ad aver ottenuto un certificato per l’assorbimento netto di Co2 da parte di Csqa. Questo importante risultato è stato ottenuto grazie al lavoro condotto da un team di ricercatori guidati dal professor Riccardo Valentini. "Soltanto a Modena e Provincia – continua il presidente Levi – coltiviamo 100mila alberi da frutto, ciascuno dei quali sottrae dall’aria con la fotosintesi clorofilliana fino a 30-40 chili all’anno di anidride carbonica, una quantità enorme che complessivamente supera le 3mila tonnellate di CO2 ogni anno".

A questo si aggiunge il lavoro svolto dalla Cooperativa e dai suoi soci "per l’introduzione di pratiche agricole sostenibili, dal riciclo e depurazione delle acque alla valorizzazione delle varietà locali che caratterizzano le tavole modenesi, quali l’amarena brusca di Modena IGP. Una visione che coniuga quindi crescita economica, tutela ambientale e radicamento sul territorio".

Un consolidamento e sviluppo della filiera "con un incremento del miglioramento ambientale, produttivo e del lavoro che è stato bloccato causando importanti danni economici". La cooperativa ricorda che per il progetto di ampliamento "ha già impegnato importanti risorse finanziarie finalizzate al miglioramento della viabilità di via Cadiane sia direttamente attraverso la realizzazione di tre piazzole di scambio che indirettamente sottoforma di contribuzione straordinaria al Comune di Modena". Per cui auspica, "nel rispetto delle istituzioni e dei diritti della comunità di cui è parte, una soluzione rapida e condivisa - rispettosa di ogni interesse - volta a limitare ulteriori danni e che consenta di realizzare il progetto di ampliamento a beneficio degli agricoltori soci e delle loro produzioni, del lavoro, della comunità e del tessuto produttivo".