Strada e ciclabile grazie alla Ferrari

Aprono domani in mattinata, dopo il taglio del nastro in programma alle 10, la strada e la pista ciclopedonale che collegheranno via Nuvolari a via Trebbo, garantendo di fatto una nuova connessione – anche per le biciclette – tra via Giardini e la Pedemontana e ridisegnando la viabilità di quella zona di Maranello. Il progetto è parte delle opere di urbanizzazione realizzate dall’azienda ‘Ferrari’ previste dal piano di ampliamento dello stabilimento insieme a un parcheggio multipiano, ora in costruzione, e altri stalli per la sosta a raso, che nel complesso garantiranno a Maranello 1269 nuovi posti auto, 427 ad uso pubblico.