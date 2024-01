Strada groviera, presto i lavori in via Remesina

Via Remesina: iniziano a intravedersi i primi segnali dell’inizio dei lavori sul manto stradale, tanto attesi dai residenti e non solo. Come emerge, infatti, da un’ordinanza, verranno realizzate modifiche temporane alla viabilità (istituzione di senso unico alternato, restringimento della carreggiata) a seguito dell’avanzamento del cantiere in una serie di vie, tra cui anche via Remesina, in vari tratti che riguardano praticamente tutta la strada. "Si tratta di interventi propedeutici ai lavori di sistemazione di queste strade che verranno poi asfaltate", spiega Paolo Malvezzi, assessore ai Lavori pubblici. Nello specifico sono "interventi di manutenzione straordinarie di alcune strade extra urbane nel territorio del comune di Carpi per un importo di 1.000.000 di euro già deliberati a metà dicembre, si tratta quindi di un investimento vero e realizzabile non appena la stagione lo consentirà". I componenti del ‘Comitato Remesina’ sono però ancora cauti prima di definirsi soddisfatti. Innanzitutto, si chiedono quali saranno le tempistiche. "Per questi interventi che non solo di riasfaltatura ma anche di consolidamento della massicciata stradale – prosegue l’assessore Malvezzi – è necessario aspettare una stagione climatica più idonea. Siamo fiduciosi di partire con l’inizio della primavera. Si tratta di un intervento diverso rispetto a quello realizzato in precedenza con una tecnologia che dovrebbe allungare il tempo di vita della strada. Su questo tema stiamo anche coinvolgendo TRED in relazione al transito di mezzi pesanti legati alle attività del loro stabilimento". Successivamente "procederemo sulle strade urbane e delle frazioni sempre per analogo importo. Piú di 2 milioni di euro per manutenzione strade oltre ai 200.000 euro di manutenzione alle strade bianche già iniziati e che saranno completati nel mese di marzo/aprile. Ritengo che non si tratti di un investimento di poco conto". "Aspettiamo a vedere se davvero e quando i lavori partiranno – proseguono quelli del Comitato –. Le piogge hanno ulteriormente aggravato lo stato di via Remesina, oramai assolutamente non più percorribile". A fine settembre il Comitato, aveva nuovamente fatto sentire la sua voce: "Dopo le infinite promesse che ci hanno fatto in questi anni, la strada è ancora messa così, piena di buche. Che fine hanno fatto tutte quelle parole?". "Le buche rispetto alla strada presentano un dislivello di quasi 20 centimetri – afferma un residente –. L’altra sera ho spaccato i cerchioni della macchina e ho visto con i miei occhi un camion che faticava a percorrere quel manto stradale. Ai lati, poi, l’asfalto è completamente sparito, collassando sulla terra. E questa sarebbe la ciclabile? Dobbiamo aspettare che ci scappi un morto perché qualcuno intervenga ma questa volta sul serio e non con rattoppi?".

Maria Silvia Cabri