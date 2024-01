"Strada pericolosa, acceleriamo sulla sicurezza"

L’evento di domenica in memoria di Alessandra Arletti, morta a soli 20 anni il 1 settembre 2022, travolta da un Suv, alla cui guida c’era un 62enne carpigiano, mentre la giovane stava camminando con il fidanzato lungo via Traversa San Giorgio, ha riacceso i riflettori sulla pericolosità di quella strada ad alto scorrimento, che più volte è stata teatro di incidenti stradali, più di uno anche mortale. Un tema da sempre avvertito dalla comunità e rispetto al quale determinante è l’intervento della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi, che realizzerà un sottopasso per garantire l’attraversamento in sicurezza della strada. Già dall’indomani della sua nomina a presidente dell’Ente, Mario Arturo Ascari è stato irremovibile al riguardo: "La condizione necessaria per aprire il Parco Santacroce (26 ettari) è la realizzazione del sottopasso di via Traversa San Giorgio che consentirà di approdare nell’area verde in totale sicurezza". A fine dicembre, lo stesso presidente Ascari ha poi fatto il punto della situazione, affermando che obiettivo della Fondazione "è quello di selezionare l’impresa cui affidare i lavori entro gennaio e aprire il cantiere a febbraio affinché in quattro mesi circa l’infrastruttura possa essere terminata". Il sottopasso (opera da un milione di euro a carico della la Fondazione Cassa Carpi), interesserà via Bassa (dove verrà realizzata la rampa) con approdo in via Bersana (dove si troverà l’ingresso del nuovo Parco SantaCroce). La realizzazione porterà alla chiusura di via Bassa (la discesa coinciderà con la sezione stradale, in modo da inibire il passaggio delle macchine) che diventerà strada ciclo pedonale.

"Il Comune - ha spiegato Riccardo Righi, assessore all’Urbanistica - provvederà a sottoscrivere un accordo con Anas e a predisporre uno strumento urbanistico per agevolare e snellire la procedura di realizzazione dell’opera che oltre ad essere funzionale per un accesso in sicurezza al Parco e al percorso salute, consentirà di collegare la frazione di Santa Croce alla città, attualmente ‘separata’ dalla stessa via Traversa San Giorgio".

Quella del sottopasso è risultata la soluzione più plausibile: tramontata l’ipotesi (progetto originario) del sovrappasso di attraversamento di Traversa di San Giorgio, per motivi tecnici e di tempistiche di realizzazione, e dopo il parere negativo di Anas sulla realizzazione di un attraversamento pedonale semaforizzato tra via Bassa e via Bersana (come era stato richiesto dall’Amministrazione), si è optato per il sottopasso. La scorsa estate sono stati eseguiti i rilievi topografici propedeutici alla stesura del progetto e la conseguente esecuzione dell’infrastruttura e a ottobre la Giunta ha approvato lo schema di convenzione con ANAS per il sottopasso ciclo-pedonale. Ora si attende l’affidamento dei lavori.

Maria Silvia Cabri