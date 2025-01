Strada pericolosa davanti alla scuola: "Vogliamo sicurezza per i bambini"

"Più sicurezza per i bambini della scuola materna ’Minime dell’Addolorata’ di Castelfranco Emilia". A chiederlo è il gruppo Lega di Castelfranco Emilia, che tramite la coordinatrice Lodovica Boni spiega: "Segnalo una situazione di pericolo che coinvolge i bambini frequentanti la scuola materna ’Minime dell’Addolorata’ di via Domenico Dal Bagno. L’ingresso della scuola si affaccia su un piccolo marciapiede posto su una strada molto stretta, a senso unico, dove le auto corrono, non rispettando i limiti previsti in prossimità delle zone con presenza di edifici scolastici. Anche i genitori esprimono tutta la loro preoccupazione. Chiediamo perciò alla amministrazione di intervenire urgentemente".

Da parte sua, il vicesindaco Alessandro Salvioli rileva: "Nell’ambito del programma di riqualificazione del centro storico attualmente in corso sono previsti interventi anche per l’area delle Minime dell’Addolorata. Questa zona, già interessata dalla limitazione della velocità veicolare, sarà ulteriormente valorizzata con la formalizzazione di una ’zona 30’ e l’introduzione di elementi strutturali fissi dedicati al rafforzamento della sicurezza pedonale. L’obiettivo è garantire una circolazione ancora più sicura, con particolare attenzione alla tutela dei pedoni. Il problema – conclude – era già stato segnalato; così, abbiamo provveduto a trovare una soluzione efficace".

