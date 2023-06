Strada San Faustino, circolazione sospesa

Domani la circolazione su strada San Faustino, dall’intersezione con via Luosi a quella con via Zanichelli, verrà sospesa per consentire il montaggio di una gru nell’ambito di un intervento di riqualificazione in un cantiere privato. Per consentire i lavori si rende anche necessario il divieto di sosta in alcuni tratti della stessa strada e, contestualmente, in via Guglielmo Marconi e via Serafino Serafini; il provvedimento, già avviato, sarà in vigore per alcuni mesi.

In particolare, domani nel tratto indicato di strada San Faustino, oltre la sospensione della circolazione sarà anche vietata la sosta su ambo i lati della strada.