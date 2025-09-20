Strade a misura di bimbo. Via le auto fuori da scuola: "Spazi sicuri e aria pulita"

All’esterno della scuola elementare di Albareto qualcosa è cambiato. Quello che era uno spazio dominato dal traffico e dal caos dell’orario d’ingresso e uscita, si è trasformato – anche se solo temporaneamente – in un luogo vivibile, colorato e condiviso. Un’area restituita a bambini e famiglie, grazie al progetto ’Streets for Kids’, giunto alla sua seconda sperimentazione.

L’iniziativa si inserisce in una campagna europea che punta a promuovere ambienti scolastici più sicuri, spazi urbani più sostenibili e un’aria più pulita. Un vero e proprio cambio di prospettiva, che mette al centro le persone – soprattutto i più piccoli – e non le automobili.

"Quello che stiamo facendo – racconta Davide Paltrinieri, vicepresidente FIAB Modena e referente dei Genitori Ecoattivi – è una seconda sperimentazione, dopo quella di maggio. Il nostro obiettivo è restituire spazio alle persone a piedi o in bicicletta, e proporre un modo diverso di relazionarsi con l’ambiente attorno alla scuola. Se ci fossero solo auto, come succede di solito, momenti come questo non sarebbero possibili. I bambini hanno bisogno di spazio per giocare e socializzare. Come FIAB cerchiamo di sostenere queste iniziative, supportando genitori e realtà locali, legittimando i malcontenti e cercando soluzioni condivise. Abbiamo anche documentato il ’prima e dopo’ per mostrare chiaramente la trasformazione".

"Giovedì abbiamo tracciato i disegni sull’asfalto – spiega Tina Rendine, referente del Comitato Genitori – e questa mattina (ieri, ndr), a turno, le classi sono uscite a colorarli. È stato bello vedere i bambini coinvolti e contenti. Il Comune ci sta aiutando, e si sta aprendo un dialogo su come sviluppare il progetto in futuro. Anche i marciapiedi, prima pieni di erbacce, sono stati sistemati. C’è stata una vera collaborazione, con ascolto reciproco. È bello vedere che ci si sta aiutando a vicenda: c’è una necessità condivisa di migliorare lo spazio davanti alla scuola".

"Da quando mia figlia, ora in quinta, frequentava la prima – racconta Rossana Rondi, anche lei referente del Comitato Genitori – abbiamo sempre vissuto il problema del traffico davanti alla scuola: auto in seconda e terza fila, confusione, pericoli. Lo scorso anno abbiamo segnalato la situazione al Comune e a novembre siamo stati invitati a un incontro con l’assessore Venturelli e altre istituzioni competenti. Insieme abbiamo ipotizzato una sperimentazione, per capire come potrebbe essere questa piazza con spazi riorganizzati. Abbiamo collaborato con i Genitori Ecoattivi e con l’associazione CocreiAmo, che ci ha aiutato a immaginare lo spazio in chiave urbanistica. Prima dell’evento abbiamo anche coinvolto esperti per sensibilizzare la cittadinanza. La prima sperimentazione, a maggio, è andata molto bene. Questa seconda si inserisce nella Settimana Europea della Mobilità, con il patrocinio del Comune".

"Non ho accompagnato i bambini – racconta Bianca Bergamini, insegnante referente di italiano in seconda – ma ho sentito il loro entusiasmo. Si sono divertiti molto e a loro è piaciuto tantissimo. Secondo me, sarebbe una cosa molto utile e anche molto più sicura per tutti".