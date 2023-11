Strade a pezzi, ecco le asfaltature

La Giunta comunale di Castelvetro ha deliberato un importante quadro di lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali. Ad annunciarlo la stessa amministrazione, che spiega: "Si tratta di interventi di ripristino e di prevenzione contro degradi futuri (rifacimento del manto stradale e, in taluni casi, dello strato di fondazione) nei tratti più critici delle vie del territorio maggiormente ammalorate, quali via Ossi, via Cimitero e via Poggio. Previsti interventi di ripristino anche sull’asfalto del parcheggio adiacente la piazza Papa Giovanni Paolo II nella frazione di Levizzano Rangone". I cantieri sono previsti a fine inverno, con un impegno di spesa di 140.000 euro.