Strade, archiviato un anno nero. Sono 45 i morti per incidenti. Ed è strage tra gli under 30

È una strage che non sembra dare segni d’arresto. Una ferita profonda e ben lontana dal rimarginarsi, che continua a "macchiare" di sangue le strade del territorio. Numeri alla mano, durante l’anno appena conclusosi, nella provincia di Modena si sono verificati "almeno 42 incidenti mortali, con 45 decessi contro i 40 registrati l’anno prima", così come confermano i dati dell’Osservatorio indipendente dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della strada. Cifre sempre più preoccupanti, che fotografano uno scenario su cui è bene mantenere i riflettori accesi: nel dettaglio, analizzando i dati, le due fasce d’età più a rischio riusltano essere i giovani tra i venti e i trent’anni (dieci decessi) e i cittadini tra i settanta e gli ottant’anni (9 decessi). I comuni in cui si è verificato il maggior numero di incidenti su viabilità ordinaria sono Modena e Serramazzoni, seguiti da Castelfranco, Formigine, Soliera, Carpi, Pavullo e Savignano.

Ma non è finita qui. Dal 2002 a oggi, come sottolineano dell’associazione, sulle strade della provincia hanno perso la vita "1432 persone, praticamente l’equivalente della popolazione di un comune come Fiumalbo". Anche per questo motivo, "è necessario implementare i controlli su strada da parte degli agenti – conferma Franco Piacentini, responsabile per Modena dell’associazione – in modo tale da monitorare la situazione a trecentosessanta gradi: gli strumenti automatici possono dare una mano, ma non bastano". Agli obiettivi europei della sicurezza stradale che prevedevano ogni decennio un dimezzamento di morti e feriti gravi, "Modena risponde con un’inconsistente riduzione, pari al 14% in quindici anni – sottolineano dall’associazione –. Nel complesso la maggior parte degli scontri avviene tra veicoli in marcia, ma bisogna monitorare attentamente anche quello strano fenomeno dei sinistri a veicolo isolato: sono pari al 30% le fuoriuscite senza apparente contatto con altri veicoli (13 decessi) e un altro 15% rappresentato da pedoni investiti (7 decessi). Numeri che dovrebbero porre alcuni interrogativi". La strada è ancora lunga. "Si può sempre migliorare – conferma Piacentini – ma se solo si seguissero maggiormente le norme, saremmo già a buon punto. A ogni modo, è necessario che anche le giovani generazioni guardino con sempre più attenzione all’educazione stradale, un aspetto da potenziare nelle scuole: servirebbero almeno due ore di lezione ogni quindici giorni".