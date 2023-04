Strade, asfaltature per 900mila euro

Ha preso il via mercoledì un nuovo pacchetto di interventi di manutenzione stradale del valore di 900 mila euro a cura del Comune di Modena. Gli interventi di riasfaltatura, che saranno eseguiti nella fascia oraria tra le 8.30 e le 17.30 e comporteranno restringimenti stradali e divieti di sosta in prossimità e corrispondenza del cantiere, partiranno da via Borghi e via Compagni, per proseguire in via Guerrazzi e in tratti di via Paolucci e via San Cataldo. A partire da lunedì 17 aprile saranno interessate da lavori anche via Modonella, via Campanella e via Calle di Luca.

Da ieri, inoltre, nell’ambito degli interventi di ripristino stradale definiti con Hera che interessano circa 20 mila metri quadrati di strade, saranno effettuati lavori di fresatura e asfaltatura anche in via Nonantolana, nel tratto da via Albareto a via Attiraglio, dove la circolazione sarà regolata da movieri a senso unico alternato con limite massimo di velocità di 30 chilometri orari. A seguire, si procederà alla riasfaltatura di via Spaccini.