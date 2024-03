Strade Bianche, Masetti ok. Aleotti alla Tirreno-Adriatico

Positiva prestazione della fioranese Gaia Masetti nelle Strade Bianche, dove ha concluso al 44° posto alla sua prima partecipazione alla alla classica toscana, mentre nelle gara dominata da Pogacar il finalese Giovanni Aleotti è stato costretto al ritiro per una caduta per fortuna non grave e ieri ha potuto prendere il via alla Tirreno-Adriatico alla prima tappa a cronometro, che ha corso terminando ad oltre 1’dal vincitore lo spagnolo Abyuso. Oggi sarà una tappa per velocisti e Aleotti cercherà la fuga decisiva nei prossimi giorni, sfruttando la una buona condizione dopo lo stage alle Canarie. Tra gli elite domenica il carpigiano Matteo Pongiluppi a S.Fior (Tv) ha conquistato una pregevole 8^ piazza in una gara internazionale all’Autodromo di Marzaglia con l’organizzazione dell’ Uisp Modena si è svolta la prima prova del Criterium Emiliarace 2024. Questi risultati categoria per categoria.W1: 1^ Valentina Zini (Team Simo Bike) - 2^ Laura Albertini ( Mtb Cycling) - 3° Chiara Cocchi (Team Rimini); W2: 1^ Silvia Franchini (Team AD Montale) - 2^ Erika Gianni (Bike XO Fiorano)M1: 1° Marco Cavallo (Simobike)-2° Alberto Pezzarossa (Amorotto)-3° Lorenzo Caleffi (La Fontana);M2: 1° Armando Lucciola (VF Group) - 2° Alessio Zoboli (Meo Venturelli) -3° Fabio Castellini (Iaccobike Sassuolo); M3: 1° Davide Benedetto (Crevalcorese) - 2° Vincenzo Frati (Simo Bike) - 3° Giovanni Bonforte (idem); M4: 1° Enrico Fortini (VF Group) -2° Luca Imeri (BikeTeam Fidenza)- 3° Andrea Lusvardi (Simo bike):M5: 1° Giorgio Rapaccioli ( Team Stocchetti) - 2° Cristian Ballestri (Argon 18 Stemax) - 3° Giovanni Cerio (Simo Bike); M6: 1° Stefano Nicoletti (Argon 18 Stemax) - 2° Andrea Pagliani (idem) - 3° Cristiano Olivani (Team Stocchetti); M7: 1° Massimo Canovi (Team Stocchetti) - 2° Ivan Zeni ( Team Miodini)- 3° Pasquale Tufano (Audax); M8: 1° Maurizio Troise (Team Virginia 1962) . 2° Marco Giaroli (Squadrareggio) - 3° Tullio Pini (Reggiolese).

Andrea Giusti