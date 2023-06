Strade "bianche", sì alla manutenzione

L’amministrazione comunale di Castelfranco ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria 2023 delle strade bianche del territorio. L’intervento, annunciano dalla stessa amministrazione comunale in una nota, "prenderà il via già dal mese di luglio, per una durata prevista di circa otto mesi e un investimento di oltre 60.000 euro. Le strade coinvolte dai lavori saranno: via Forcaia, via Salarolo, via Carletto, via Villa Sorra, via Muzza Nuova, via Casello, via Morano, via Poretto, via Gaville, via Pipa, via Verdè, via Castelginepro, via Samoggia oltre bivio con via Lunga, via Arboreo, via Mantovana, via Buco, via Inferno, via Infernetto, via Case Bruciate, via Mislino, via Bisentolo, via Fiumazzo, via Rovere, via Galletto, via Rampa, via Valle, via Imperiale, via Molino Dolo".