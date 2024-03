"Strade chiuse senza preavviso. Un incubo i lavori della rotonda"

"L’ennesima conferma dell’inadeguatezza di questa Amministrazione per quanto riguarda il pubblico e lo svolgimento delle opere". Arriva, dice Stefano Manfredini, consigliere del Gruppo Misto a Fiorano, dall’avvio dei lavori di costruzione della rotatoria in via del Crociale. Manfredini scrive una lettera aperta all’Amministrazione per raccontare i tanti disagi "sopportati da attività commerciali e aziende. L’Amministrazione, senza alcun preavviso, questa è la cosa più grave, ha chiuso un tratto di strada che è l’unica via d’accesso alla mia come ad altre attività commerciali". Lamenta, Manfredini, di essere ‘prigioniero’ di un parcheggio dal quale si esce solo, aggiunge, "attraverso una strada riservata al passaggio di muletti ed altri mezzi lavorativi pesanti, con rischi per la sicurezza di chi deve attraversare quel tratto e difficoltà imposte a clienti e fornitori. Non ci è arrivata una mail, non ci è stato detto nulla né ci sono tempistiche". Oltre al danno, la beffa, "perchè è stata chiusa anche l’area in cui tutte le attività sopra citate conferivano i propri rifiuti". A stretto giro la risposta dell’Amministrazione, "che – la si legge - si è premurata di fare verifiche senza riscontrare alcuna chiusura rispetto all’accesso alle attività e alle residenze. Non si escludono disagi, normali per l’avvio di un cantiere, ma i fastidi iniziali sono stati superati con la collaborazione della ditta stessa che è stata incaricata da un privato e sta realizzando un’opera molto importante". "Hanno corretto la cosa in corso d’opera", la chiosa di Manfredini.