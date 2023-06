Strade come fiumi Esondazioni e altre frane "Rischiamo l’isolamento"

E’ arrivata di nuovo dal fronte reggiano, colpendo duro, ancora una volta, a Saltino di Prignano e Frassinoro, per poi scendere in pinura e causare danni anche a Modena. La pioggia di ieri pomeriggio, torrenziale, ha peggiorato le frane esistenti, provocato altri smottamenti, esondazioni di canali e allagamenti. A fare il punto della situazione a Saltino è il sindaco di Prignano, Mauro Fantini, che assieme a personale tecnico e operai del Comune si è recato sul posto per verificare i danni del nubifragio abbattutosi alle 17 di ieri e provvedere ai primi soccorsi.

"In poco meno di mezz’ora – ha spiegato il primo cittadino – si sono aperte nuove gravi ferite sul nostro territorio, già molto fragile dal punto di vista della tenuta idrogeologica. A essere interessata è stata in particolare la frazione di Saltino, con frane, smottamenti ed esondazioni diffuse del reticolo idraulico superficiale, che hanno interessato la Provinciale 24 per Monchio, via Ducale, via Dignatica, via Cassuolo e via Rivalta. Si sono allagati anche il fienile di un’azienda agricola e alcune abitazioni. Ora siamo al lavoro per scongiurare che nuclei familiari rimangano isolati, ma la situazione è molto critica. Il nostro territorio – conclude Fantini – con quest’ultima bomba d’acqua è pressochè al collasso. Ricordo infatti che, con il maltempo delle ultime settimane, abbiamo dovuto registrare ben 26 movimenti franosi, cui si aggiungono quelli di oggi. Superiamo così le 30 frane attive nel solo comune di Prignano. Una situazione del tutto ingestibile con i soli nostri mezzi, per cui ci appelliamo già oggi alle istituzioni preposte affinchè possiamo essere messi in grado di intervenire al più presto in modo efficace".

"Disagi sulla strada provinciale 24 da Saltino fino a Palagano – fa sapere la Provincia – per una serie di allagamenti lungo un tratto stradale di circa due chilometri. I tecnici della Provincia stanno intervenendo per mettere in sicurezza la strada, così da poter riaprire il transito quanto prima (ieri sera, ndr)". Presente anche sul posto il presidente della Provincia, nonché sindaco di Palagano, Fabio Braglia.

Importanti danni anche a Frassinoro: la bomba d’acqua in val Dolo ha portato grandine a Vallorsara, smottamenti a Rovolo, strada interrotta in località Macava. Due imprese sono al lavoro, ieri ernao presenti il sindaco, il tecnico comunale e capoil cantoniere. Anche la strada per Morsiano invasa da detriti. Chiusa la strada per Cerredolo.

val. b.