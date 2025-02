Strade da ristrutturare: la spesa è di 660mila euro

Ci saranno presto interventi sulle strade nel territorio di Castelfranco Emilia, per un importo pari a 660.000 euro. Ad annunciarlo è stata ieri la stessa amministrazione comunale, che conferma: "L’importo complessivo dell’appalto ammonta a 660mila euro, Iva esclusa, e si aggiunge agli interventi gestiti da altri enti – Hera, Enel e Open Fiber – che coinvolgono circa 50 chilometri di manto stradale soggetto a interventi per migliorare la rete elettrica del territorio, ampliare le zone raggiunte dalla fibra ottica e rinforzare gli impianti fognari, del gas e dell’acqua. I lavori prenderanno avvio dalla data di sottoscrizione del contratto, con l’obiettivo di effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, rispondendo alle esigenze di sicurezza e funzionalità delle infrastrutture comunali". Su quali strade del capoluogo e delle frazioni si interverrà nello specifico, è in corso di decisione proprio in questi giorni. Sempre dall’amministrazione confermano: "L’ufficio tecnico sta stilando una lista, e procederà per priorità".

Il sindaco, Giovanni Gargano, sottolinea l’importanza di questo nuovo: "Non si tratta solamente di un mero intervento tecnico, ma rappresenta una chiara dimostrazione del nostro impegno per migliorare la qualità della vita dei cittadini, investendo in sicurezza, efficienza e decoro urbano".

Nei 660.000 euro di intervento non è compresa la soluzione del problema del sottopasso di via Solimei, pure negli ultimi giorni al centro di polemiche politiche perché spesso si allaga anche con quantitativi di pioggia limitati.

La questione, comunque, è ben presente anche da parte dell’amministrazione. Se infatti i portavoce del Gruppo Lega di Castelfranco Emilia Lodovica Boni e Luisa Tarabusi Marinelli "segnalano i disagi che i cittadini stanno vivendo ogni giorno per effetto dei grossi problemi presenti sulle strade del territorio", con riferimento particolare proprio al sottopasso di via Solimei, l’assessore ai Lavori pubblici Fabio Berselli spiega: "Il primo intervento (nel sottopasso, ndr.) ha riguardato il rifacimento del collegamento elettrico, danneggiato. Successivamente, si è proceduto con la manutenzione di una delle due pompe, che risultava bloccata.

Nonostante questi interventi, il problema persisteva, con un continuo allargamento dell’accumulo d’acqua. È stato quindi necessario scavare, individuando una rottura del tubo di svuotamento. Attualmente – conclude Berselli – si sta procedendo alla sostituzione del tratto danneggiato per garantire il pieno ripristino del sistema e il corretto deflusso delle acque nel più breve tempo possibile".

Marco Pederzoli