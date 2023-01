Strade e ciclabili, maxi investimenti per la manutenzione

Il Comune di Formigine ha approvato tre accordi quadro da 150mila euro ciascuno per l’asfaltatura e la manutenzione delle strade. Il primo accordo riguarda le vie residenziali, il secondo quelle artigianali e il terzo la manutenzione dei marciapiedi. Altri 100mila euro sono già stati stanziati per completare l’asfaltatura di via Copernico. Si sta lavorando a ulteriori tre accordi quadro da 800mila euro (nel triennio) ciascuno per le piste ciclo-pedonali, marciapiedi e implementazione dell’illuminazione.