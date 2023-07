Strade e parchi, ’tesoretto’ per le manutenzioni

L’amministrazione comunale di Castelvetro ha deciso di destinare il ’tesoretto’ da 600.000 euro proveniente dall’avanzo dell’esercizio 2022 a lavori pubblici per la riqualificazione del territorio.

"Nell’assestamento di bilancio approvato nell’ultimo consiglio comunale di Castelvetro – spiega – è emerso un ’tesoretto’ di oltre 600mila euro. L’approvazione ha riguardato anche l’utilizzo di queste ulteriori risorse che si vanno ad aggiungere a quelle già stanziate a bilancio, che la Giunta ha deciso di destinare al settore dei lavori pubblici e, in particolare, agli interventi di manutenzione sul territorio, alcuni non più rimandabili. Dalla lista emergono così opere di manutenzione degli spazi pubblici (parchi, giardini e strutture sportive), l’adeguamento della logistica scolastica e la realizzazione di interventi mirati ai bisogni del territorio e dei cittadini, oltre alla manutenzione delle strade, che è la voce economica più importante, con 169.000 euro destinati alle riparazioni e alla sicurezza stradale, fino alla sistemazione delle buche provocate dagli allagamenti di maggio. A questi vanno poi aggiunti altri 58.000 euro per la manutenzione delle banchine e per nuova segnaletica orizzontale e verticale". "L’utilizzo di queste risorse in questi ambiti – commenta la vicesindaca Giorgia Mezzacqui – è una scelta che va nella direzione di una cura e attenzione verso il territorio. Siamo consapevoli dell’importanza delle grandi progettualità, ma vogliamo avere anche uno sguardo lucido e attento anche ai piccoli interventi diffusi su tutto il territorio, dagli sfalci dell’erba alla manutenzione del patrimonio arboreo, fino ad arrivare alle riqualificazioni stradali e scolastiche. Saper ’guardare alle persone’ e ascoltare le loro istanze penso debba essere il vero obiettivo di un’amministrazione comunale".

m.ped.