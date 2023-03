Strade e piazze, lo scontro "Solo nomi ’modenesi’"

Per la maggioranza del consiglio comunale non deve essere intitolato uno spazio o un bene pubblico a Thomas Sankara, rivoluzionario e icona marxista del panafricanismo e presidente del Burkina Faso dal 1983 al 1987, anno del suo assassinio: "è stato un militare dalla personalità divisiva, non apprezzata da tutti, e soprattutto simbolo di una storia geopolitica controversa che non appartiene al territorio modenese". Con queste motivazioni il consiglio non ha approvato l’ordine del giorno proposto da Beatrice De Maio (Modena Sociale) che chiedeva, appunto, di dedicare un luogo della città al cosiddetto "Che Guevara africano", che ancora oggi, a distanza di 36 anni dalla morte, ha detto De Maio, "resta una figura carismatica ed esempio di riscatto e libertà per molti giovani di quel continente".

L’ordine del giorno è stato bocciato con il voto contrario del Pd; a favore invece, oltre a Modena Sociale, Gruppo indipendente per Modena, Alternativa Popolare, Movimento 5 stelle e Fratelli d’Italia, mentre si sono astenuti Lega Modena, Forza Italia e Sinistra per Modena.

"Quella dell’Africa è una storia estremamente complessa, di cui Sankara è stato certamente protagonista, portando avanti anche delle battaglie giuste". È quanto condiviso in aula dai gruppi contrari alla mozione, puntualizzando però che "su questa tipologia di toponomastica l’amministrazione ha fatto una scelta ben precisa: i nomi da custodire nella memoria cittadina devono essere collegati a Modena". In particolare, per Federica di Padova e Antonio Carpentieri (Pd) "la questione non è giudicare storicamente la vicenda di Sankara: il punto oggettivo è che la mozione chiede di prendere posizione su un militare andato al potere con un colpo di Stato, in una terra lontana migliaia di chilometri da Modena". Intervenendo in qualità di presidente della Commissione toponomastica del Comune di Modena, l’assessore Andrea Bosi ha puntualizzato inoltre che "esiste un regolamento, votato dal consiglio comunale, nel quale si stabilisce che per proporre un’intitolazione basta raccogliere 50 firme: poi è la commissione competente che decide".

Considerato alfiere della decolonizzazione e tra i massimi esponenti del panafricanismo (movimento che ambisce a realizzare l’unità politica e culturale dell’Africa), l’ordine del giorno puntava a riabilitare "dal dimenticatoio della storia" la figura di Sankara, sottolineando la portata storica e culturale delle sue battaglie. Nel dibattito è intervenuta anche Elisa Rossini (FdI) affermando che "la posizione del Pd mostra l’imbarazzo di prendere certe decisioni, come quella di riconoscere Sankara oppositore del colonialismo francese".