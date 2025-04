Strade groviera all’ex aeronautica

Pioggia di segnalazioni da parte di diversi cittadini sulla situazione in cui versa l’asfalto sulle strade interne dell’area all’ex Aeronautica Militare. L’area, come è noto, è stata data in uso all’Ausl ai tempi della pandrmia per realizzare lì il centro vaccinale. Attualmente negli hangar si possono fare i prelievi del sangue ed altri esami anche ad accesso diretto. Il problema è che molti cittadini e pazienti arrivano in auto e rischiano davvero gravi danni a causa delle enormi ed evidenti voragini sull’asfalto. Ma anche muoversi a piedi o in bicicletta in quelle condizioni è assolutamente pericoloso, soprattutto se si hanno difficoltà di deambulazione. Sarebbe auspicabile sistemare le buche.