Strade, il Pd attacca il Comune: "Pochi soldi per la manutenzione"

Il Pd attacca il Comune per le decisioni adottate circa la manutenzione straordinaria delle strade. Avviato appalto per lavori pari a 320mila euro. "Peccato – lamenta il Pd - che siano in ritardo di oltre un anno e che stiano mettendo una piccola pezza su un vestito (le nostre strade e la segnaletica) che è sempre più un colabrodo". Secondo la ricostruzione cronologica fatta dalla minoranza consiliare l’appalto era stato previsto già da una delibera del dicembre 2023, ma il progetto è stato approvato il 30 dicembre 2024, un anno dopo. Solo, ora, a fine marzo 2025 si avvia la procedura di gara. "Nel frattempo – ironizza il gruppo consigliare Pd - sono passati la primavera, l’estate, l’autunno e l’inverno. Ritardo? Ma no, siamo noi che siamo sempre polemici per partito preso.

Ci sono dei responsabili? Certo, ma sicuramente non sono loro, come ci spiegherà sicuramente il sindaco ombra (il riferimento è a Golinelli ndr): le colpe sono di quelli che scaldavano le sedie prima, o degli uffici e dei dipendenti comunali come provò a scaricare Golinelli nell’aprile del 2024, incalzato dall’opposizione del Pd. Vedrete che ci riproverà".

"L’elenco delle vie – denunciano - è stato cambiato rispetto alla vecchia delibera e sarebbe interessante capire i criteri di scelta e di priorità: ci sono ad esempio via Pinzone, che la brillante assessora Luppi aveva definito una "importante arteria cittadina" in occasione di un precedente intervento di 80mila euro, e via Falconiera, che immaginiamo l’assessore ci confermerà essere una importante arteria per il commercio degli allevamenti suinicoli. Bene per i residenti di quelle vie, contro i quali non abbiamo nulla, ma tutti gli altri? La verità – conclude il Pd - è che 320.000 euro di investimenti su 220 chilometri di strade di competenza comunale da manutenere sono solo un rattoppo o l’ennesima occasione per una foto con la fascia tricolore. Ne occorrerebbero 2 milioni". Alberto Greco