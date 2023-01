Strade imbiancate, disagi per i bus Cgil: "Pneumatici non adatti"

"Con la prima vera nevicata si sono verificati una serie di disagi al servizio di trasporto pubblico di Seta, quali slittamenti delle corriere, fuori strada, mezzi di traverso, in particolare a Sestola in prossimità delle scuole, ma anche sulla statale fra Pieve e l’Abetone mettendo in pericolo utenti e gli stessi autisti. Inoltre, danni alle corriere". A segnalarlo è la Cgil che accusa Seta "di non utilizzare pneumatici specifici da neve". Seta replica: "L’unico mezzo uscito di strada a Roncoscaglia è stato equipaggiato il 23 dicembre con pneumatici 3PMSFT (3 Peak Mountain Snow Flake), che a un controllo risultano ampiamente al di sopra dei limiti di sicurezza. Tutta la flotta è fornita di pneumatici rispondenti alle prescrizioni del codice della strada".