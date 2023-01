"Strade perdute" per i grandi film restaurati Rassegna Kino Club con l’emozione dell’alpinismo

Riprendono in sala Truffaut gli appuntamenti con la rassegna "Modern Classics – Grandi film restaurati". In cartellone in versione originale restaurata, stasera e domani alle 21,15, il film di David Lynch "Strade perdute" (UsaFranci 1997, 134’). Il sassofonista Fred Madison (Bill Pullman), perseguitato da un misterioso individuo (Robert Blake), è accusato dell’omicidio della propria moglie Renée (Patricia Arquette). In carcere si trasforma in un’altra persona, il meccanico Pete Dayton (Balthazar Getty): liberato, inizia una relazione con Alice (Arquette), la ragazza del pericoloso boss mr. Eddy (Robert Loggia). Con un occhio a "La donna che visse due volte", Lynch smonta i meccanismi del noir, costruendo un racconto che nega ogni interpretazione razionale: e punta (specie nella prima parte, davvero paurosa) su un’atmosfera onirica e inquietante, piena di paradossi spazio-temporali. L’idea delle videocassette minacciose recapitate a Fred anticipa “Niente da nascondere” di Haneke. Colonna sonora originale di Angelo Badalamenti, Trent Reznor e Barry Adamson. Il cantante Marilyn Manson (che interpreta “I Put a Spell on You”) è una delle pornoattrici.

Per la rassegna “Kino Club – Il piacere del visibile” l’Associazione Circuito Cinema in collaborazione con CAI Modena presenta in sala Truffaut giovedì 19 gennaio alle 21,15 in prima visione "Il mondo in camera" (Italia 2022, 75’) di Mauro Bartoli. Presenta il film l’alpinista Filippo Sala. Nel doc di Bartoli vengono ricostruite la vita e la passione per l’alpinismo e per l’etnografia di Mario Fantin, regista, fotografo ed esploratore instancabile che ha lasciato all’intera comunità mondiale un patrimonio inestimabile di documentazione sulla storia delle spedizioni extraeuropee.