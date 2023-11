Strade pericolose, è allarme. Ubriaco sul monopattino urta una passante: nei guai

Il conducente 28enne di un monopattino è stato denunciato e dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale, guida in stato di ebrezza e del mancato rispetto della normativa sulla permanenza degli stranieri in Italia.

L’episodio è avvenuto nella serata di mercoledìverso le 20. L’uomo, dell’est Europa, mentre barcollava a bordo del suo velocipede in viale Newton, ha urtato una pedone, proseguendo la marcia. Dopo pochi minuti, avvertiti dalla stessa donna, gli operatori della Polizia locale hanno rintracciato l’uomo un centinaio di metri più avanti, in viale Emilio Po, dove nel frattempo era sopraggiunta un’ambulanza del 118 per soccorrerlo a causa di una probabile caduta.

Al momento della richiesta dei documenti il conducente non è apparso lucido e ha dato in escandescenze; pertanto, gli agenti lo hanno fermato per portarlo al Comando per ulteriori accertamenti. Dalle verifiche sulle banche dati ministeriali è emerso che il 28enne, senza fissa dimora, e con precedenti reati, tra cui un arresto per favoreggiamento per immigrazione clandestina, non era in regola con la normativa sulla permanenza degli stranieri in Italia.

Intanto alla vigilia della Giornata Mondiale del Ricordo delle Vittime della Strada (19 novembre), l’Ausl annuncia l’attivazione, nell’ambito del Protocollo provinciale in tema di incidenti stradali, di un percorso di supporto e assistenza psicologica ai familiari e ai superstiti di incidenti stradali portatori di gravi menomazioni residue.

In provincia tra il 1992 e il 2022 il numero di episodi, feriti e decessi per tutte le classi di età, dopo un picco registrato nel 2000, ha cominciato a registrare un calo a partire dal 2005. Nel 2022, anno segnato da una netta ripresa della mobilità post-Covid, si sono verificati nella provincia di Modena 2.614 incidenti stradali (+5,9% rispetto all’anno precedente); le vittime sono state 40 (-16,7%) e i feriti 3.410 (+8,1%). Rispetto al dato pre-pandemico del 2019 gli incidenti (-0,6%), gli infortunati (-2,7%) e i morti (-29,8%) fanno registrare, nel complesso, una riduzione; un andamento analogo si osserva a livello regionale. I valori sono complessivamente in crescita rispetto al 2021, ma ancora inferiore rispetto il 2019 per i feriti e in particolari per i morti (rispettivamente -2,7% e -29,8%). Il numero di incidenti appare di poco inferiore a quello registrato nel 2019 (-0,6%).

La distribuzione percentuale mostra che nel 2022 gli incidenti avvengono con maggior frequenza sulle strade urbane (73,1%), valore simile si registra a livello regionale, allo stesso modo sulle strade urbane si concentra il maggior numero di vittime (40%). Sulle autostrade si registrano il 3,1% degli incidenti e il 15% dei deceduti.

