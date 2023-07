"Strade pericolose, intervenite"

"Intervenite sulla viabilità di Riolo e Rastellino. Ci sono strade piene di buche, che in alcuni casi sono voragini, il dislivello tra la carreggiata e l’esterno a volte è molto pericoloso, in diverse vie si rischia ogni giorno. Sono anni che la situazione è così e ancora non è stata risolta. In via Garzolé, a ridosso di due buche, sono apparse negli ultimi giorni anche le scritte "Vergogna". Paghiamo le tasse e l’Imu anche noi, chiediamo che il Comune intervenga".

Questo, in sintesi, è l’appello che un gruppo di cittadini di Riolo e Rastellino rivolge pubblicamente all’amministrazione comunale affinché sia risolta al più presto la situazione di alcune strade di queste frazioni. Sotto la lente di ingrandimento da parte dei richiedenti ci sono nello specifico via Ghiarone, proprio al confine con il territorio di San Giovanni in Persiceto, ma anche via Garzolé, dove alcune buche sono state cerchiate con vernice bianca e su due di esse compare la scritta vergogna. Ancora, c’è chi si lamenta per i dislivelli su via Isonzo e per le condizioni di via Malmenago, dove anche ieri mattina sfrecciavano veicoli commerciali nonostante a un certo punto la strada presenti forti sconnessioni, con il pericolo di cadere nel fosso a fianco. "Ci vorrebbero anche autovelox fissi in qualche punto per la velocità – chiede un cittadino – e bisognerebbe anche ripristinare la segnaletica stradale in via Garzolè e via Per Rastellino, visto che in parte è caduta ed è stata irrimediabilmente rovinata".

Da parte del Comune, l’assessore ai lavori pubblici Omar Giovanardi spiega: "Abbiamo ben presenti, come amministrazione, la situazione di queste vie. Tanto che per via Ghiarone sono in corso accordi con il Comune di San Giovanni in Persiceto per ridefinire le rispettive competenze, poi assieme a via Castello e via Garzolè, che presentano diversi tratti ammalorati, predisporremo un unico progetto per la loro riqualificazione. Il problema di queste strade, è che stanno sopportando pesi ben superiori a quelli che dovrebbero sopportare. Oltre a questo – conclude Giovanardi – stanno per partire, sempre sul fronte degli interventi sulle strade, lavori per 1 milione di euro, in cui saranno livellate strade bianche e saranno fatti lavori di riqualificazione su diverse strade del territorio comunale. Presto, arriveremo anche qui".

Marco Pederzoli