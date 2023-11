Strade pericolose, scatta il sopralluogo

Chiarita definitivamente dalla Regione la competenza delle strade che attraversano la località Bosco di Camposanto, frazione abitata da poco più di un centinaio di abitanti sul confine con San Felice, Medolla, e per un breve tratto con San Prospero, qualcosa comincia a muoversi. E due giorni fa la sindaca Monja Zaniboni, insieme al vicesindaco Andrea Resca, al comandante Donato Caccavone e all’agente Massimiliano Paltrinieri della Polizia Locale Ucman, ha partecipato ad un sopralluogo nelle strade della località Bosco. Durante la visita ha incontrato Nino Palmesi, presidente del Comitato Bosco della Saliceta, per discutere delle necessità emerse durante l’ultima assemblea del loro comitato. Una delle proposte condivise, in attesa di finanziamenti per interventi mirati a migliorare le strade, è la temporanea chiusura della strettoia di Ponte Bianco, per limitare il traffico delle persone non residenti. La scorsa settimana, vista l’importante deformazione della viabilità dovuta alla natura argillosa del terreno sottostante, e in attesa di notizie sui finanziamenti per le strade extraurbane, è stato eseguito un piccolo intervento nelle aree circostanti dove le buche erano più profonde e quindi pericolose. Con questi fondi messi a disposizione dal MIT, si sono riparate alcune buche lungo via Ponte Bianco. Gli interventi approntati però non consentono di riportare serenità tra i residenti, che lamentano l’insicurezza di queste strade.

"Siamo ben consapevoli delle sfide legate alla natura del terreno e delle necessità dei residenti. Stiamo esaminando – fa sapere la sindaca – soluzioni per limitare il traffico temporaneamente, al fine di preservare la sicurezza delle strade fino a interventi mirati di miglioramento".

A preoccupare e indispettire i residenti è soprattutto la strettoia di Ponte Bianco che, sebbene dovrebbe essere limitata al transito dei soli residenti, è da sempre e senza alcun controllo usata come scorciatoia per recarsi a Modena da chi proviene da San Felice. "Non vogliamo fare spendere soldi all’amministrazione comunale – spiega Palmesi –. Chiediamo la chiusura di questa strada rendendola praticabile solo ai residenti. I cartelli ci sono già ma non vengono fatti rispettare". Nell’incontro si sono prese in considerazione tutte le richieste dei cittadini per esaminare soluzioni volte a limitare il traffico sulle strade interessate, al fine di preservare la situazione attuale e, una volta riparate, ridurre il passaggio di veicoli che usano queste vie come alternative alle strade principali. "Noi – conclude Palmesi – ci possiamo anche autolimitare, però ci deve essere la contropartita come promesso dall’amministrazione di poter girare in sicurezza".

Alberto Greco