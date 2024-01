Strade scolastiche, test superato: "Da lunedì saranno permanenti"

"La sperimentazione ha dato ottimi risultati. il gradimento tra gli studenti, le famiglie e il personale della scuola è stato alto, ecco quindi la decisione: la Giunta ha deciso di rendere strutturali le strade scolastiche su via Di Vittorio, su via Resistenza e su via Fratelli Cervi". È con queste parole che l’amministrazione comunale ha annunciato ieri che, al rientro dalle vacanze natalizie, le vie sopra citate diventeranno in forma permanente "strade scolastiche", ovvero strade interdette al traffico veicolare durante gli orari di ingresso e di uscita degli studenti. La sindaca Emilia Muratori commenta: "Grazie anche al supporto prezioso di polizia locale e assistenti civici la sperimentazione si è svolta senza intoppi e ha raccolto il gradimento degli utenti, superando anche le perplessità che una parte delle persone coinvolte aveva sollevato in un primo momento. Abbiamo quindi deciso che, per tutelare l’incolumità degli studenti e del personale scolastico e per una migliore vivibilità delle aree di fronte alle scuole, le strade scolastiche da sperimentali divengano permanenti. Tra l’altro, nel corso degli ultimi incontri, abbiamo raccolto anche diversi suggerimenti su migliorie da adottare sulla cui realizzazione la Giunta sta facendo verifiche".

Da lunedì 8 gennaio 2024, quindi, le strade scolastiche sono strutturali su via Di Vittorio (tratto compreso tra via Garavini e via Nasi) di fronte alle scuole Medie Muratori dalle ore 7.45 alle ore 8.15 e dalle 13.45 alle ore 14.15, all’ingresso e all’uscita degli alunni; su via Resistenza (tratto compreso tra via Agnini e la Tangenziale Ovest) e su via Fratelli Cervi (tratto compreso tra via Resistenza e via Azzani) davanti agli istituti Paradisi e Levi dalle ore 7.45 alle ore 8.15, all’ingresso degli studenti. Il divieto non riguarda i mezzi di soccorso, quelli del trasporto scolastico, quelli di persone diversamente abili, e naturalmente le biciclette. Anche i residenti possono sempre allontanarsi dall’area delle strade scolastiche. Sempre dall’amministrazione hanno reso noto che l’altra strada scolastica già attiva dall’inizio dell’anno scolastico, quella su via XXV aprile, sarà al momento in vigore per due anni, quelli che occorreranno per svolgere i lavori di riqualificazione del plesso delle Aldo Moro situato su via Cimarosa. Il progetto delle strade scolastiche ha visto la collaborazione col Comune dei consulenti di Aiforia GmbH.

Marco Pederzoli