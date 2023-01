"Strage costante, ogni giorno tre persone coinvolte in sinistri"

"Modena è la seconda città emiliana per pericolosità delle strade", rivela uno studio elaborato da ’Modena Volta Pagina’ che ha analizzato i numeri degli incidenti che avvengono ogni anno nel capoluogo.

Sono oltre 1200 le persone che, annualmente, rimangono coinvolte in incidenti in modo più o meno grave. "È una strage costante – continua l’associazione – la viabilità va resa più sicura, ma nessuno si adopera affinché questo avvenga". A Modena, tra morti e feriti, si superano le 100 persone coinvolte ogni mese, più di tre al giorno.

L’associazione ha confrontato i dati raccolti a Modena con il numero di feriti e decessi per incidenti stradali degli altri capoluoghi emiliani e ha elaborato un grafico.

"L’istogramma evidenzia la pericolosità delle strade nel territorio dei comuni capoluogo della regione Emilia – Romagna – spiega l’associazione – il confronto compara la somma di morti e feriti annuali in incidenti stradali rapportati al numero degli abitanti di ogni capoluogo". Piacenza è la città con il maggior numero di vittime della strada, seguita da Modena, con un valore che raggiunge il 6,8, il che significa che "nelle strade cittadine ogni 1000 abitanti quasi 7 modenesi sono rimasti feriti o sono morti a causa di incidenti stradali". Dal grafico si può notare che il capoluogo con le strade meno pericolose è Ferrara, seguito da Parma, Forlì e Bologna. Con un valore di 6,6 e 6,5 troviamo rispettivamente Ravenna e Reggio che occupano il terzo e quarto posto.

Modena risulta, quindi, la "seconda città emiliana per pericolosità delle strade, superata solo da Piacenza", che deve l’alta incidentalità al fatto che è uno dei maggiori poli logistici italiani. Dopo ogni incidente grave, il Comune assicura che la mobilità verrà modificata, così da renderla meno pericolosa, tramite l’utilizzo di dissuasori per rallentare il traffico e l’imposizione di limiti di velocità sui 30 chilometri orari. "In realtà, tutti questi interventi promessi dal Comune non vengono mai realizzati – lamenta l’associazione modenese – che, al contrario, programma solo la costruzione di 40 nuove rotonde, pericolosissime per biciclette e pedoni".

L’unico modo con cui si potrà limitare davvero la striscia di sangue sarà dando la "priorità a pedoni e biciclette, effettuando più controlli sulle strade e investendo su un trasporto pubblico frequente e veloce, con corsie riservate che toglierebbero il traffico dalle strade".

Sofia Berselli