Strage di pneumatici, la Provincia ha riparato la strada

Sulla strada provinciale Pedemontana, nel tratto compreso tra il ponte sul fiume Panaro ed il confine bolognese, si sono conclusi i lavori di ripristino del fondo stradale partiti lo scorso lunedì 3 aprile, dovuti al deterioramento della pavimentazione delle scorse settimane. Ad annunciarlo è stata la stessa Provincia di Modena, responsabile di questo tratto di strada. "Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni – spiega una nota dell’ente provinciale - era stato istituito un senso unico alternato per tutta la durata del cantiere, che avrebbe dovuto concludersi oggi, venerdì 14 aprile, ma che è terminato mercoledì 12 aprile, con tre giorni di anticipo sul cronoprogramma. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Frantoio Fondovalle srl di Marano sul Panaro per un importo complessivo di 590.000 euro e hanno comportato la posa di un nuovo pacchetto stradale lungo tutto il tratto, con opere di manutenzione straordinaria e sistemazioni. Lungo il tratto interessato era stato effettuato un primo intervento da parte del personale della Provincia, per assicurare la transitabilità e garantire le condizioni di sicurezza della strada, deteriorata a causa del maltempo delle scorse settimane". Lo scorso mese di gennaio, il tratto di Pedemontana compreso tra Vignola e Savignano era stato al centro di un vero e proprio stillicidio di pneumatici. Con il maltempo di quei giorni, su questo tratto stradale si aprirono infatti vere e proprie voragini, che richiesero sia l’intervento delle forze dell’ordine (polizia locale), sia quello del carro attrezzi. Proprio a seguito di quei reiterati episodi e dei tanti danni, la Provincia di Modena decise, sempre in quei giorni, l’intervento urgente di riasfaltatura che è stato portato a termine questa settimana.

m.ped.