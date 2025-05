Strage familiare, l’ultimo saluto alle vittime

"Ci chiediamo se queste morti potevano essere evitate, ci chiediamo cosa avremmo potuto fare per sollevare questa famiglia da tanta sofferenza. Sono tante le domande che ci facciamo ora e che restano senza risposta. Ci sembra di vivere quei momnenti di buio che abbiamo ascoltato nel Vangelo che ci parla delle ultime ore di Gesù crocifisso". Con queste parole nella chiesa vicino alle camere ardenti del Policlinico il sacerdote ha accompagnato l’ultimo saluto a Gian Carlo Salsi, 83 anni, alla moglie Claudia Santunione, 79, e al figlio Stefano, 48 anni. Le tre vittime dell’omicidio suicidio, una strage familiare innescata probabilmente da una situazione di profondo disagio, che si era acuito di recente gettando il padre-marito in una profonda crisi. L’anziano, infatti, aveva appreso di essere a sua volta malato e probabilmente temeva di non poter essere più in grado di occuparsi dei familiari.

Tante domande restano, al momento, senza risposta; si attendono i risultati dell’autopsia per chiarire come Salsi ha ucciso moglie e figlio – si ipotizza nel sonno – prima di togliersi la vita nella loro abitazione, in strada Pomposiana a Marzaglia Nuova. Una scena straziante si è presentata ai soccorritori dopo l’allarme lanciato dal fratello del pensionato. Trovata una lettera d’addio per cercare di spiegare il duplice omicidio prima del suicidio che li ha tragicamente uniti anche nella morte. Ieri le tre bare erano insieme, una accanto all’altra nella chiesa gremita: a sostenere i parenti delle vittime nel difficile momento dell’addio, la vicesindaca Francesca Maletti.