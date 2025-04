Strage familiare, trovata una lettera di addio

Modena, 26 aprile 2025 – Una lettera di addio; un biglietto in cui, con parole ‘storpiate’ dalle lacrime per quello che di lì a poco avrebbe commesso, intendeva dare l’ultimo saluto ai suoi familiari. E’ quanto lasciato all’interno dell’abitazione di strada Pomposiana 336, a Marzaglia Nuova Gian Carlo Salsi, il pensionato di 83 anni che mercoledì notte ha ucciso la moglie, Claudia Santunione, 79 anni e il figlio Stefano, 48 soffocandoli nel sonno.

L’anziano aveva da poco appreso di essere a sua volta malato, pur non essendo chiaro quale fosse la patologia diagnosticata all’uomo. Quella malattia, però, per lui era forse diventata un tarlo, qualcosa per cui non dormire la notte poiché rappresentava evidentemente un limite alle sue forze. Quelle forze ed energie di cui l’anziano aveva bisogno per accudire la moglie, da anni affetta da demenza e il figlio, affetto da sindrome autistica di grado elevato.

Nelle prossime ore sarà conferito dalla procura incarico ai periti medico legali per svolgere l’autopsia sul corpo delle vittime che pare l’83enne abbia soffocato prima di togliersi a sua volta la vita. Solo l’esame autoptico, però, potrà chiarire le esatte cause del decesso di madre e figlio, sottratti alla vita dopo una serata di festa. Proprio mercoledì, infatti, Salsi aveva spento – tra il calore e l’affetto dei familiari – le sue 83 candeline. Una ricorrenza che probabilmente lo aveva fatto precipitare nell’angoscia, mettendolo di fronte alla realtà di un’età sempre più avanzata e di quel ‘Dopo di noi’ che forse non sapeva come avrebbe potuto gestire.

Nella piccola frazione di Marzaglia chi conosceva la famiglia, legatissima, ha parlato di gesto di amore e non di morte: un gesto a cui forze l’anziano era arrivato dopo averlo meditato nel corso del tempo. E’ stato il fratello di Salsi, Valerio, 74 anni a fare la terribile scoperta alle 9 di giovedì mattina dopo che il centro diurno frequentato dal figlio Stefano aveva avvisato i parenti, non vedendo arrivare l’84enne. L’uomo, infatti, ogni giorno faceva attività di gruppo in un centro socio occupazionale che accoglie persone con disabilità, per le quali si organizzano attività lavorative finalizzate alla produzione ed alla vendita e in cui l’uomo si era recato fino al giorno precedente il decesso, sempre accompagnato dal padre. Anche Claudia era da tempo seguita dai servizi: una famiglia insomma conosciuta e sostenuta dal sistema, per quanto possibile.