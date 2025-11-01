Strage dei fornai, la fuga di Elia Del Grande da Castelfranco in un filmato. Sospetti sulla compagna

Modena, 2 novembre 2025 – Quel che accadde la notte del 7 gennaio 1998 nella villetta di famiglia, a Cadrezzate (Varese) provocò un’ondata di choc in tutto il Paese. Una famiglia di artigiani sterminata. Passerà alle cronache come ’la strage dei fornai’. L’abitazione di famiglia era infatti anche quella che ospitava il panificio che dava da vivere ai genitori e ai due figli. Elia Del Grande, all’epoca ventenne, aveva però altri progetti di vita e la voglia di evadere da un’esistenza che già gli appariva intrappolata nel tran tran del piccolo paese del Basso Verbano (Lombardia). A fare da miccia fu la relazione amorosa con una ragazza di Santo Domingo. Sognava i Caraibi ma la famiglia non voleva sentire parlare di nozze, diventando per lui un ostacolo insormontabile, da ’eliminare’. Meditò a lungo poi la notte del 7 gennaio, assieme a un complice, decise di passare all’azione. Alle 3 imbracciò più fucili da caccia e uccise nel sonno il padre Enea, 58 anni, la madre Alida di 53 anni e il fratello 27enne Enrico. Due colpi per ciascuno, sei in totale. ’Non accettavano quella ragazza, di cui mi ero innamorato, solo perché era di colore, povera’, cercherà di giustificarsi Elia durante l’interrogatorio.

E ancora: ’Non si possono ostacolare i sentimenti. Hanno fatto la fine che meritano. Non ho alcun rimorso per averli uccisi’.

Elia Del Grande in un'immagine del 1998, quando viene tratto in arresto

C’è un filmato che registra la fuga di Elia Del Grande

Con il favore del buio è riuscito a salire velocemente, legare una corda al palo della telecamera e infine a calarsi giù, dall’altra parte del muro, fuori, in libertà. Pochi istanti ed era fatta. Poi, si è dileguato nel parco confinante con la casa-lavoro. C’è un filmato che registra la fuga di Elia Del Grande, autore nel 1998 della strage di Cadrezzate, Varese, meglio nota come ’la strage dei fornai’, dalla struttura di reclusione di Castelfranco Emilia. È il tardo pomeriggio di giovedì: nelle immagini si vede che lega la corda – probabilmente presa in prestito dopo il lavoro, tra i vari attrezzi che vengono utilizzati per la coltivazione dei campi e per occuparsi degli animali –, poi scende dall’altro lato e se ne va. Da quel momento, si perdono le sue tracce. È ora caccia a Del Grande in tutta Italia: indagano i carabinieri e la polizia penitenziaria. Visti i precedenti del soggetto, le ricerche si concentrano in particolare nel Varesotto e in Sardegna.

Sospetti sulla compagna di Del Grande

Sospetti anche sulla compagna di Del Grande, che era andata a trovarlo pochi giorni fa e che già nel 2015 l’aveva aiutato a pianificare la fuga dal carcere di Pavia dove era recluso (tentativo poi fallito). Il 7 gennaio di 27 anni fa, Del Grande, allora 22enne, sterminò la sua famiglia, uccidendo il papà Enea, 57 anni, la mamma Alida, di 53, e il fratello maggiore Enrico, di 27, con due colpi di fucile a testa. Per prendere i soldi di famiglia e per poter stare con la sua ragazza dell’epoca, dominicana, una relazione non vista di buon occhio dalla famiglia Del Grande.

In un mese a Castelfranco non ha parlato con nessuno

Condannato all’ergastolo in primo grado, la pena fu poi ridotta in appello a 30 anni. Ne trascorse in carcere 25, poi uscì e fu messo in libertà vigilata. Ma in Sardegna, a Olbia - dove era andato a stabilirsi - non andò benissimo, tra furti vari e molestie ai vicini. Così, ritenuto socialmente pericoloso dai giudici di Sorveglianza, fu disposta per lui una misura di sicurezza. Lo andarono a prendere a settembre a casa, a Cadrezzate, dove era tornato per qualche tempo, per portarlo a Castelfranco. In una struttura che non ha guardie armate sul muro di cinta. Un ‘dettaglio’ che a lui non è sfuggito. E l’altra sera è scappato in pochi attimi. In un mese di permanenza lì non ha parlato con nessuno, era un solitario. La misura di sicurezza era stata disposta per sei mesi: a primavera avrebbe ricevuto una nuova valutazione per definire un eventuale rinnovo della misura. Ma è fuggito prima. Nel caso in cui dovesse essere rintracciato, sarà riaccompagnato a Castelfranco e ’il conteggio’ della misura dovrà ripartire da zero (cioè trascorrerebbe lì sei mesi).

La madre Alida Frosio, 53 anni, e il fratello 27enne Enrico

Un’evasione rocambolesca

“Un’evasione rocambolesca” affermano Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Campobasso, segretario nazionale, spiegando che “Del Grande, ristretto per scontare una misura di sicurezza, in quanto ritenuto soggetto pericoloso, è riuscito a calarsi dal muro di cinta con una rudimentale fune, ricavata dall’unione di diversi fili elettrici. L’allontanamento dal carcere di Castelfranco denota la scarsa sicurezza della struttura, dove convivono detenuti e internati – incalzano –. Gli internati presenti sono 45 e i detenuti 40, un’ingiustificata e ingiustificabile promiscuità, trattandosi di soggetti con caratteristiche completamente diverse che richiedono anche una gestione altrettanto diversa. Tale promiscuità non consente di garantire la sicurezza richiesta, anche alla luce delle carenze di personale presenti nell’istituto». E precisano: «La forza operativa dovrebbe essere di oltre 100 unità, invece è di 62”.

Quella notte maledetta di 27 anni fa, fu il fratello Enrico a telefonare agonizzante, alle 3.40 del mattino, ai carabinieri. Morì poco dopo in ospedale. Il salotto di quella villetta rosa “era un lago di sangue”, dissero i primi investigatori ad arrivare sulla scena del crimine. Una storia che dopo tanti anni non è ancora conclusa. E torna a far paura.