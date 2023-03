Strage in A4, una panchina blu per Alfredo Barbieri e i suoi amici

"L’inclusione si deve coltivare per creare una comunità in cui ci siano le stesse opportunità per tutti". Con questa frase dell’ex compianto sindaco di Riccione Massimo Pironi scelta per la targa affissa su una panchina nel parco accanto alla casa di Cuore 21, si è inaugurata ieri a Riccione la panchina europea dedicata all’inclusione, in ricordo delle vittime di Cuore 21 scomparse lo scorso 7 ottobre nel tragico incidente stradale di San Donà di Piave. Persero la vita l’ex sindaco Pironi alla guida del furgoncino, l’educatrice Romina Bannini e i ragazzi ospiti di Cuore 21 Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e il modenese Alfredo Barbieri.