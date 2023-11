Strage sulla strada dell’Abetone. Tre morti: madre, figlio e amico

Sono morti madre e figlio, oltre a un amico dei due. Schianto terrificante, ieri nel primo pomeriggio, lungo la Nuova Estense, nel Comune di Serramazzoni, dove hanno perso la vita Paolo Preci, 59 anni, residente a Lama Mocogno, la madre Maria Goldoni, 83 anni, residente a Modena, e un amico 73 enne dei due, Umberto Sala, anche lui del capoluogo. La tragedia è avvenuta intorno alle 14.15. La Dacia Duster con a bordo i tre percorreva la Nuova Estense diretta verso Modena. Alla guida Preci, l’amico seduto di fianco come passeggero e la madre nel sedile posteriore.

Appena passato il viadotto Malandrone, da quanto è stato possibile al momento ricostruire, l’auto avrebbe sbandato invadendo la corsia opposta all’altezza di una curva a destra. In quel momento sopraggiungeva un camion dell’azienda Gazzetti per il trasporto della terra diretto verso il distretto ceramico di Pavullo. Lo schianto frontale è stato inevitabile e violentissimo. Il suv si è accartocciato su stesso contro la motrice del mezzo pesante.

All’arrivo dei soccorsi per il passeggero e per la donna non c’era più nulla da fare, mentre il personale medico ha fatto di tutto per rianimare il cinquantanovenne, purtroppo deceduto poco dopo sul posto. Trasportato all’ospedale di Baggiovara il conducente del camion, un moldavo di 62 anni, ferito ma non in pericolo di vita. Sul posto hanno lavorato a lungo i vigili del fuoco per estrarre le vittime dall’abitacolo, mentre i carabinieri si stanno occupando dei rilievi. La strada è stata chiusa a lungo sul tratto dell’incidente dalla polizia locale.

Paolo Preci si era trasferito da poco a Lama Mocogno da Modena, si divideva spesso tra la pianura e la montagna, dove aveva acquistato un’abitazione nel centro di Lama. I vicini raccontano che vedevano spesso i tre insieme. Anche ieri, intorno alle 13.30, li hanno visti salire in auto diretti verso Modena. Mezz’ora dopo lo schianto mortale.

Emanuela Zanasi

Riccardo Pugliese