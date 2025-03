Strangolò la madre : "Per lui niente carcere"

"Carbone al momento di uccidere la mamma non era completamente lucido e quindi non del tutto capace di intendere e volere avendo una patologia psichiatrica e quindi un vizio parziale di mente". E’ a queste conclusioni che è giunto il perito nominato dal Gip e chiamato a rispondere a quesiti relativi allo stato di salute dell’imputato Lorenzo Carbone, il 51enne di Fiorano accusato di aver ammazzato, strangolandola con il laccetto delle federe, l’anziana madre Loretta Levrini, affetta da demenza senile. Il delitto era avvenuto a settembre dello scorso anno. Carbone confessò in diretta tv di aver ucciso la donna, 80 anni, con la quale viveva.

"Non so perchè l’ho fatto, l’ho sempre accudita" aveva dichiarato in lacrime Carbone. Ora la difesa, rappresentata dagli avvocati Giuseppe Rizzo e Giuliana Salinitro attende di sapere in quale struttura ma soprattutto quando l’assistito sarà trasferito vista la comprovata inidoneità del collocamento in carcere emersa in sede di perizia. Tra le strutture che si stanno valutando sul territorio vi è anche l’ipotesi, opinabile, del trasferimento in una residenza per anziani.

"Il perito nominato dal giudice, dottor Sergio Isacco, ha illustrato la sua relazione ove ha dato atto dell’incapacità parziale di intendere e volere del signor Carbone all’epoca dei fatti – spiegano i legali –. A tale conclusione si è giunti dopo mesi di osservazione e un lavoro metodico, svolto di concerto con i nostri consulenti di parte, la dott.ssa Alessia Cicolini e il dott. Daniel Benyamin Daniel, e la consulente del Pm. Un lavoro di squadra che ha consentito agli specialisti di addivenire ad una conclusione univoca: l’uomo è affetto da un disturbo schizoide di personalità e dello spettro autistico di una portata tale da avere influito grandemente sulla capacità di intendere e volere. A destare particolare preoccupazione sono le condizioni psicopatologiche in cui versava Carbone e in cui tutt’ora versa. Quanto emerso ha indotto il perito a ritenere assolutamente inadeguata la collocazione in carcere – sottolineano i legali –, conferendo ampio mandato al Servizio Sanitario locale, affinché si prenda cura del nostro assistito. Siamo di fronte ad una situazione particolarmente delicata, ove la risposta penale incontra degli evidenti limiti nelle condizioni di salute di un uomo: condizioni che non sono mai state affrontate adeguatamente e che, per dirla in una con il perito nominato dal Giudice, potranno migliorare solo con l’inserimento continuativo del Carbone in una struttura adeguata" concludono gil avvocati, appellandosi alle strutture presenti nel territorio dell’intera Regione, affinché anche grazie all’aiuto e alla collaborazione del Servizio Sanitario, possano accogliere l’uomo.

Valentina Reggiani