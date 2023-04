Straniero accoltellato alla schiena in via delle Costellazioni

Lo ha raggiunto all’esterno del noto comparto di via Costellazioni e accoltellato alla schiena. Dopo di che è fuggito lasciando la vittima, un tunisino di 22 anni clandestino, agonizzante a terra. Ancora un efferato tentato omicidio nella nostra città. L’episodio è avvenuto mercoledì notte appunto in quella che da tempo è ritenuta una delle aree più degradate della città. I contorni della vicenda ancora non sono chiari: quello che si sa è che il giovane tunisino è stato subito soccorso dai sanitari, arrivati sul posto con automedica e ambulanza e trasferito d’urgenza all’ospedale di Baggiovara. Il giovane, con un polmone perforato è stato subito sottoposto ad un intervento chirurgico e pare non corra pericolo di vita. Contestualmente sono scattate le indagini: sul posto, in via Costellazioni mercoledì notte sono arrivati gli agenti della volante e la squadra mobile. A seguito di celeri e minuziosi accertamenti pare che il cerchio si stia chiudendo attorno al responsabile. L’aggressore è accusato appunto di tentato omicidio: per puro miracolo il 22enne si è salvato. Poco più di un mese fa proprio nel complesso era scattato un blitz dei carabinieri : infatti da tempo il l’area rappresenta una fiorente base dello spaccio. Nell’occasione, anche grazie alle unità cinofile della Polizia Locale , in tre camere del residence Costellazioni erano state rinvenute parecchie dosi di droga. Non è escluso che il tentato omicidio rientri proprio nell’ambito dello spaccio ma gli accertamenti della polizia sono appunto in corso. La vittima è stata già sentita dagli inquirenti e avrebbe fornito indicazioni circa l’aggressore ma le indagini si avvalgono anche dei filmati di videosorveglianza della zona. Nelle prossime ore il responsabile potrebbe essere assicurato alla giustizia. IL 22enne resta intanto ricoverato a Baggiovara

Intanto la squadra volante ha arrestato un uomo di origine ghanese di 29 anni accusato di tentato omicidio nei confronti di un nigeriano preso a bottigliate in viale Gramsci qualche giorno fa. La lite tra i due, nata al parco XXII Aprile, ha portato appunto al ferimento di uno straniero al volto (prognosi di 30 giorni). Sul posto gli agenti hanno sentito numerosi testimoni che avevano assistito alla lite e all’aggressione e hanno acwuisito subito elementi utili alle indagini. Il ghanese ha colpito ripetutamente la vittima con calci e pugni e successivamente ha sferrato un colpo violento al capo con la bottiglia.