Strappò il gioiello e ferì la vittima . Arrestata rapinatrice 24enne

Si era avvicinata con la scusa di chiederle informazioni ma, le aveva strappato dal collo la catenina d’oro, trascinandola a terra. La malvivente era poi salita sull’auto del complice e si era dileguata. Grazie alle indagini dei carabinieri e al supporto fornito dalla polizia locale di Maranello, che ha subito messo a disposizione i filmati delle telecamere di videosorveglianza, la presunta responsabile è stata identificata e arrestata a Brescia. L’episodio è accaduto a Maranello lo scorso 16 luglio e, su delega della procura i carabinieri di Maranello, con il supporto dei militari della Stazione di Leno (BS), hanno eseguito l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip nei confronti di una 24enne di origini rumene, indagata per rapina impropria aggravata in concorso e lesioni personali aggravate.

La rapina si era consumata quel giorno all’altezza di via Agnini ai danni di una donna residente a Serramazzoni, che era stata avvicinata dalla giovane, appunto, con il pretesto di una richiesta di informazioni. A seguito della violenta rapina la vittima era finita in ospedale, riportando lesioni per una prognosi iniziale di trenta giorni. Sull’arresto interviene il sindaco di Maranello, Luigi Zironi: "Il lavoro degli inquirenti ha dato ora il risultato auspicato - sottolinea il primo cittadino. Ai Carabinieri, e alla nostra Polizia locale vanno le congratulazioni e il ringraziamento sincero di tutta la cittadinanza. Per ciò che fanno ogni giorno a tutela della nostra comunità".

Valentina Reggiani