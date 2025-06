Street Festival. Due giorni di gusto

Prosegue oggi e domani nei giardini pubblici e in piazzale Re Astolfo, dalle 12 a mezzanotte, l’11ª edizione del ‘Carpi Street Festival’, tra i primi format in Italia ad aver premiato il trend delle cucine su strada. Un appuntamento atteso per selezione di truck e l’alta qualità del cibo: ‘Street festival’ è infatti l’originale organizzazione a marchio storico, capace di attirare non solo un pubblico cittadino ma anche avventori da fuori provincia. Il divertimento all’aria aperta, le prelibatezze gourmet servite dai migliori food truck ad orario continuato, con tante opzioni vegetariane, vegane e senza glutine, drinks e poi la mitica birra Forst con la specialità Kronen.