Street Food in piazza Martiri

Anche oggi sarà possibile gustare le prelibatezze proposte dall’International Street Food, la più importante manifestazione di street food in Italia. Dalle 12 alle 24, in piazza Martiri, ultima giornata della 9ª edizione della manifestazione itinerante che segna a Carpi la sua 42ª tappa. L’evento è organizzato da Alfredo Orofino, presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) in collaborazione con Lapam Confartigianato Imprese e col patrocinio del Comune. Sono presenti 30 food truck e si possono gustare, tra le tante specialità: hamburger di Angus, Fassona, pizza napoletana, kurtos ungherese, pulled pork e tanto altro. Presenti birrifici artigianali.