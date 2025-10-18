Street Parade a Modena, 5mila in corteo “per la pace e i diritti”. Ma la città resta bloccata

Modena, 18 ottobre 2025 – In 5mila, soprattutto giovani, alla Street Parade antimilitarista e antiproibizionista che ha attraversato, oggi pomeriggio, il centro di Modena per il terzo anno consecutivo. Sedici carri, musica e cartelli vari per lo stop alle guerre e i diritti. Un corteo pacifico, forse leggermente sotto le attese degli organizzatori per quanto riguarda le adesioni (erano stimati in 6mila), che ha comunque paralizzato per ore la città, con divieti e limitazioni fin dal mattino, e relativi malumori e polemiche tra residenti e commercianti.

Giovani in corteo per la Street Parade di Modena

La partenza, in ritardo, è stata alle 14.45 circa dal parco Novi Sad dove si sono radunati i partecipanti. Unico obiettivo: far rumore contro le armi. “È la seconda volta che partecipo a questa manifestazione – racconta Lorenzo Romoli, 19enne modenese presente alla Street Parade con la sorella – l’ambiente è bello e si incontrano tante persone diverse. Manifestare di base è un diritto che è sancito dalla Costituzione, l’espressione della volontà popolare rispetto al governo e al suo modo di agire”.

A occupare a lungo le strade, carri, musica e voglia di libertà.

“Forse questa è una manifestazione un po’ diversa, però trovo che sia altrettanto valida – continua Lorenzo – è un’esplosione di colori: credo che una delle cose più belle di frequentare questi ambienti sia il fatto che venga totalmente eliminata quella fascia di imbarazzo che solitamente abbiamo nella quotidianità”. La Street Parade, dopo gli scioperi per Gaza, è un’ulteriore dimostrazione di come i giovani vogliano scendere nelle strade e nelle piazze per fare sentire la loro voce, un’unica voce. Il motto è: “Non restare indifferenti”.

“Non bisogna restare fermi di fronte a ciò che accade – spiega Gaia Romoli, studentessa universitaria – è importante essere disposti a scendere in piazza per manifestare, per esprimere insieme la propria opinione. Abbiamo partecipato anche allo sciopero per Gaza. Attraverso la musica, in modo pacifico, si può esprimere il proprio pensiero e affermare una posizione”.

“Non restare fermi”: in manifestazione sono tanti i ragazzi che hanno ricordato come scioperi e manifestazioni abbiano storicamente accompagnato le battaglie per salari più alti o per i diritti dei lavoratori. “Oggi ancora di più sono un modo per farsi ascoltare” rivendicano.

Cartelli alzati, cori e strade piene di voci: una manifestazione colorata che ha attirato anche tante persone fuori dal territorio modenese. Sarah Ortiz è una giovane di Livorno arrivata proprio per la Street Parade: “Sono felice di essere qui – le parole di Sarah – è attraverso la musica che riusciamo a manifestare in modo pacifico contro la guerra, la discriminazione e il razzismo. Mi piace l’atmosfera che si crea e il motivo che ci unisce: dire no alle armi. Penso sia importante essere attivi su un tema che, a mio avviso, dovrebbe coinvolgere tutti”. Manifestare per “un’umanità più pacifica e giusta”. ‘No alla guerra’ il motto del corteo, un appello collettivo che ha risuonato forte tra le strade di Modena, insieme ad altre parole chiave: libertà, inclusione, diritti, condivisione.

“Vengo da Torino e faccio parte dell’assemblea antimilitarista – riporta Marina Matteo – , questa è una manifestazione importante, un momento in cui si può prendere posizione in modo chiaro. È una manifestazione antimilitarista, e per noi significa mandare un messaggio semplice, ma necessario: no alla guerra, no agli eserciti, no alla logica della violenza come risposta ai conflitti”.

Il corteo con lento deflusso da viale Monte Kosica ha seguito un lungo percorso ad anello attorno a tutto il centro storico, riempiendo le strade di cori, striscioni e bandiere. Una festa a cielo aperto, al ritmo di musica elettronica proseguita fino a notte al parco Ferrari, che non è piaciuta a tutti.

Si sono registrati, infatti, disagi alla viabilità fin dalle 7 del mattino con autobus deviati e auto costrette a cambiare direzione.