Street parade a Modena, il sindaco: “Senza danni, spiace per la viabilità”

Modena, 29 ottobre 2023 – “Vorrei rivolgere un ringraziamento a tutti coloro che sabato hanno lavorato per consentire che la manifestazione Street Parade si svolgesse in modo tranquillo, senza violenze e senza danni particolari per Modena. Dispiace per i disagi, soprattutto nella viabilità che, comunque, ci sono stati, ma vorrei ribadire: il Comune non ha alcun potere diretto nell'autorizzare o meno questo tipo di manifestazioni, la competenza è degli organi dello Stato”.

Il sindaco Gian Carlo Muzzarelli è intervenuto sulla Street Parade che si è svolta ieri a Modena e che ha visto la partecipazione di 7mila persone. La manifestazione di protesta contro la legge anti-rave si è svolta senza incidenti e senza danneggiamenti, ma tanti sono stati i disagi espressi dai commercianti e dagli automobilisti per le difficoltà della viabilità e per i parcheggi preclusi.

16 foto La raduno al parco Novi Sad, il corteo lungo le vie della città e l'arrivo al parco Ferrari

“A molti – dice il sindaco – la Street Parade più che una manifestazione di protesta è sembrata una festa ed è stato evidente lo sforzo degli organizzatori ad accogliere l'appello a rispettare la città, anche con alcuni servizi per i bagni e un po' di pulizia, semplificando così il lavoro di Hera svolto nella notte. Non ci sono stati danni provocati da atti di vandalismo, anche se non sono mancate purtroppo le scritte tracciate sui muri, sulle quali sono già intervenuti i tecnici comunali per le cancellazioni (il lavoro sarà completato, ma rimane un atto sbagliato), cosi come in tanti si sono abbandonati a comportamenti incivili espletando funzioni fisiologiche ovunque. Mentre la parata si è sviluppata senza interferenze con le iniziative in centro storico tutte caratterizzate da un grande successo di partecipazione”.

Il parco Ferrari questa mattina dopo il rave di stanotte

I partecipanti alla manifestazione hanno concluso il corteo ieri sera al parco Ferrari dove hanno sostato per la notte. Alle due di stanotte in molti erano già andati via e l’ultimo carro ha lasciato l’area intorno alle 5. Sono intervenuti gli operatori di Hera per ripulire ulteriormente il parco, che comunque era già in buone condizioni grazie al servizio d’ordine predisposto dall’organizzazione della manifestazione.